الأربعاء 31 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سيارات

6 شروط في قرض السيارة 2023 من بنك فيصل

قرض السيارة،فيتو
قرض السيارة،فيتو

قرض السيارة 2023 تقدمه العديد من البنوك في السوق المصرفي المصري وعلى رأسها بنك فيصل.

قرض السيارة 2023

وحدد بنك فيصل الإسلامي عددا من الشروط لمنح قرض السيارة للعملاء وذلك وفق النظام الائتماني الذي تم اعتماده للعمل به. 

شروط قرض السيارة من بنك فيصل 

وتشمل قائمة المطالب للحصول على قرض السيارة من بنك فيصل ما يلي:

١- مدة التمويل لا تتخطى الـ٧٢ شهرا 

٢- تقديم عرض سعر من المعرض للبنك 

٣ - ألا يتجاوز القسط الشهري نسبة 35% من صافي الدخل للعميل 

٤- ألا يقل سن العميل عن 21 عاما ولا يزيد عن 60 عاما 

-إعلانات-

 

-إعلانات-

 

٥ - الحد الأدنى لدخل العميل 3 آلاف جنيه 

٦- سداد 25% من مقدم الثمن لقيمة السيارة.

استعرض الوكيل المحلي للعلامة فيات، أسعار ومواصفات سيارات  فيات 500 موديل 2023  بعد الزيادات الجديدة التي أطلقتها الشركة على اسعار سيارات نهاية شهر مايو داخل المعارض المصري.

وحدد الوكيل المحلي للعلامة التجارية فيات، قيمة الزيادات الجديدة التي أطلقتها الشركة على اسعار سيارات فيات  تتراوح بين 151 و175 ألف جنيه.

ونرصد في التقرير التالي أسعار سيارات فيات 500 موديل 2023

يصل سعر الفئة الأولى Panorama نحو  900 ألف جنيه 

 

-إعلانات-

 

يصل سعر الفئة الثانية Cabrio  نحو  950 ألف جنيه 


مواصفات سيارات فيات 500 

حصلت سيارات فيات علي محرك سعة 1400 سي سي، ينتج قوة 100 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 131 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة 6  سرعات.

ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 5.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

مواصفات وسائل الأمان والسلامة لسيارات فيات 500 

7 وسائد هوائية

 – فرامل مانع للانزلاق ABS

- توزيع إلكتروني للفرامل EBD

- برنامج الثبات الإلكتروني ESP

- عجلة قيادة كهربائية

- نظام إيموبليزر ضد السرقة

- أماكن تثبيت لمقاعد الأطفال ISOFIX

- حساسات ركن خلفية.

فتح وغلق السيارة دون مفتاح

- تكييف رقمي

- إمكانية طي المقاعد الخلفية

- ولوحة عدادات رقمية

- قفل مركزي

- عجلة قيادة متعددة الوظائف

مكبرات صوتية

- شاشة وسائط 7 بوصة

- مدخل AUX

- مدخل USB

- التحكم في الراديو من عجلة القيادة

- مصابيح ضباب أمامية

- مصابيح خلفية هالوجين

- إضاءة نهارية LED

- حساسات مطر للمساحات الأمامية

- مرايات جانبية كهربائية

- زجاج معتم

- جنوط 15 بوصة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

بنك فيصل الاسلامي شروط قرض السيارة قرض السيارة 2023 قرض السيارة قرض السيارة من بنك

الأكثر قراءة

ظهور أحمد بغدودة لاعب المصارعة لأول مرة بعد أيام من اختفائه (فيديو)

أول رد فعل من حسام حسن على دعوة النادي الأهلي

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2023 بعد اعتمادها رسميا

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في 12 محافظة

الحكومة تزف بشرى سارة بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى وثورة 23 يوليو

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة

بالأسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2023 بالقاهرة ( صور)

قائمة أسعار السلع التموينية بداية من الشهر الجديد

Advertisements

منوعات

المزيد

سلطان النيادي يظهر بقميص يحتوي على أجهزة لرصد الحالة الصحية في الفضاء

تحديد مكونات عطر عمره 2000 عام

زيارة الصين "وش السعد" على ماسك، ثروته ترتفع 4 مليارات دولار

حظك اليوم توقعات الأبراج الخميس 1-6-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأربعاء 31-5-2023 بالأسواق المحلية

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الأربعاء 31-5-2023 في الأسواق

أخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 31-5-2023 في السوق المحلي

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر بختام تعاملات اليوم الأربعاء 31-5-2023

المزيد

انفوجراف

أسرع 10 لاعبين في الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

متى صيام يوم عرفة 2023؟

فضل صيام يوم عرفة والعشر الأوائل من ذي الحجة

بعد صورة أحمد الفيشاوي.. ما حكم الشرع في أداء العمرة بالوشم

المزيد
الجريدة الرسمية