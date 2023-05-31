الأربعاء 31 مايو 2023
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محافظات

إزالة 6 حالات تعد على الأراضي الزراعية بمدينة إسنا بالأقصر

جانب من إزالة التعديات
جانب من إزالة التعديات على الأراضى الزراعية

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الأقصر، تنفيذ أعمال إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالتنسيق الكامل بين جميع جهات الولاية بالمحافظة والأجهزة المعنية لتنفيذ قرارات الإزالة لكافة التعديات بكل قوة وحزم، وذلك ضمن أعمال المرحلة الأولى من الموجة ٢١.

وفي هذا السياق، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة اللواء هشام السعدي رئيس المركز، حملة مكبرة لإزالة التعديات.      

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 وأسفرت الحملة عن إزالة ٦حالات  فى المهد ببندر إسنا بمساحة ١٣١٦ م٢، والتعديات عبارة عن أسوار من الطوب الأبيض والأسمنت، وتحررت المحاضر اللازمة لذلك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبه أوضح العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، أنه قامت الوحدة المحلية لقرية المدامود بحرى بتنفيذ أعمال أزالة فى المهد لبناء بالطوب الأبيض والأسمنت عبارة عن غرفة على مساحة ٥×٤ متر تقريبا بدون ترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

وفي سياق متصل تم إنارة طريق الشعراوي بالمدامود بحري بداية من مدخل شارع طيبة الجديدة من الناحية الشرقية مرورا بمحطة الصرف حتى مدخل كوبرى غالب من الناحية الغربية لقرية المدامود بحرى بإنارة الاعمدة الغير مضيئة لهذا الطريق وتمت الأعمال بإشراف يوسف جلال نائب رئيس المركز وعنتر هلالي رئيس قرية المدامود بحرى وممدوح فتح الله مسؤول التنظيم بالقرية ومسؤول قسم الكهرباء بالمركز سعودي فتح الله.

كما شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة الأقصر، حملة استهدفت التصدي لأعمال بناء مخالف في المهد بمنطقة الملقطة بنجع الشيخ عوض الله بمنطقة شمال مدينة الأقصر عبارة عن سور مبنية بالطوب الأبيض والمونة الأسمنتية بمسطح ٦٥ م٢ بدون ترخيص من السلطة المختصة وأسفرت الحملة عن الإزالة في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

 

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الأقصر مدينة إسنا الأراضى الزراعية املاك الدولة محافظ الأقصر

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