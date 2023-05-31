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أخبار مصر

الرعاية الصحية: تقديم أكثر من 10.5 مليون خدمة طب أسرة بمحافظات التأمين الصحي الشامل

خدمات هيئة الرعاية
خدمات هيئة الرعاية الصحية، فيتو

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن تقديم أكثر من 10.5 مليون خدمة طبية من خدمات طب الأسرة، من خلال وحدات ومراكز طب الأسرة التابعين لهيئة الرعاية الصحية بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل «بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء»

التأمين الصحي الشامل 

وأوضح بيان الهيئة، أن خدمات طب الأسرة تم تقديمها لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد خلال الفترة من شهر يوليو عام 2019 إلى وحتى الآن، أي ما يقرب من 4 سنوات من تدشين منظومة التأمين الصحي الشامل، وحتى الآن. 

وأشارت الهيئة في بيانها أن وحدات ومراكز طب الأسرة تُعد بوابة المنتفع الأولى للحصول على خدمات الرعاية الصحية الأولية وفق أحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة، لافتة إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة تعزز مفهوم طب الأسرة، حيث تغطي وحدات ومراكز طب الأسرة 80% من احتياجات الفرد الصحية، وذلك وفق أحدث النظم الصحية العالمية.

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ومن جانبه أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن طبيب الأسرة هو كلمة السر فى المنظومة الجديدة والتي انطلقت من بورسعيد منذ مايقرب من 4 سنوات،  وانطلقت خدماتها في محافظتي الأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء في فبراير 2021، لافتًا إلى تقديم خدمات طب الأسرة  من خلال 179 وحدة ومركزًا تابعين للهيئة بتلك المحافظات منذ انطلاق المنظومة بهم وحتى الآن.

التأمين الصحي الشامل 

وأشار رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن نظام طب الأسرة، يسهل على منتفعي التأمين الصحي الشامل الحصول على خدمات الرعاية الأولية، وذلك من خلال مراكز ووحدات طب الأسرة الأقرب للمنتفع، والتي يتواجد بها الملف الطبي للمنتفع، فيما تسهم هذه الوحدات في ربط المواطن بالخدمة الصحية ليصبح دائم التردد عليها لمتابعة حالته الصحية، لافتًا إلى أن هذه الوحدات هي المنوطة بإجراء الفحص الطبي الشامل للمواطنين والذي يتم سنويًا على منتفعي المنظومة الجديدة، باعتباره التزام وفرض على هيئة الرعاية الصحية، باعتبارها ذراع الدولة في ضبط وتنظيم تقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل.

 

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