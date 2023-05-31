الأربعاء 31 مايو 2023
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محافظات

ضبط 42 طنا من محصول القمح بهدف الاحتكار على الطريق الدائري بالمنيا

القمح في المنيا،
القمح في المنيا، فيتو

تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تواصل الوحدات المحلية جهودها في متابعة أعمال توريد محصول القمح بالشون والصوامع الحكومية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، باعتبار هذا الملف هو الأهم حاليًا لتحقيق الاكتفاء الذاتي ومخزون استراتيجي من القمح في ظل التحديات التي تواجهها الدولة المصرية وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالميــة.


من جانبه، تابع اللواء أ.ح أحمد السايس رئيس مركز ملوي، أعمال توريد محصول القمح بشون مجلس قروى ابشادات وتندة، مؤكدًا على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتسهيل أعمال التوريد من المزارعين، وتذليل كافة العقبات امام الموردين وصغار المزارعين، وفقًا للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك.

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وفى مركز أبوقرقاص، تفقد تاج جلال أبو سداح رئيس المركز شون تجميع قمح مطاحن أبوقرقاص، مشددًا على ضرورة مراعاة الضوابط والشروط التخزينية حفاظًا على الكميات الموردة من الأقماح، والمتابعة والمراقبة اليومية لعمليات استلام محصول القمح، وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك لحمايته من الفقد أو الإهدار، مع تقديم كافة التسهيلات للمزارعين لتيسير أعمال توريد المحصول.


من جانب آخر، تمكنت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، من ضبط 42 طن من محصول القمح بهدف الاحتكار على الطريق الدائري بحي شمال المدينة وتم توجيه الاقماح المضبوطة إلى شونة سمالوط المركزية، حرصًا على تحقيق الصالح العام لكافة فئات المواطنين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
 

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