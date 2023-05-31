الأربعاء 31 مايو 2023
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اقتصاد

الضرائب تنظم ورش العمل للتعريف بمنظومة ضريبة الأجور والمرتبات

مصلحة الضرائب المصرية،فيتو
مصلحة الضرائب المصرية،فيتو

أعلن  " مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية " عن تنظيم المصلحة لورش عمل فنية أون لاين للممولين الملزمين بالمرحلة الثانية ( المرحلة الفرعية الثانية ) لمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، والذي يبدأ تطبيقها اعتبارًا من 15 يونيو 2023، وذلك  يوم الأربعاء من كل أسبوع حتى تاريخ الإلزام، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، وذلك  للتعريف بالمنظومة ووظائفها وكيفية التعامل معها، والإجابة على كافة استفسارات الممولين.

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منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات

 وأوضح " مختار توفيق " أن  تنظيم المصلحة لورش العمل هذه، يأتي حرصًا من المصلحة  على تقديم كل الدعم للممولين الصادر لهم قرارات إلزام بمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، لتسهيل انضمامهم للمنظومة.

مصلحة الضرائب المصرية، فيتو

وطالب " رئيس مصلحة الضرائب " الممولين الصادر لهم قرار وزير المالية رقم ( 175 ) لسنة 2023 بتطبيق المرحلة الثانية ( المرحلة الفرعية الثانية) لمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، والملزمين بالعمل على البيئة الفعلية للمنظومة اعتبارا من ١٥ يونيو ٢٠٢٣، بضرورة حضور هذه الورش الفنية،  وذلك للاستفادة من المناقشات الفنية التي يتم إجراؤها أثناء هذه الورش.

 

وأشار إلى أنه تم إرسال الرابط الخاص بحضور ورش العمل الأون لاين التي تنظمها المصلحة لهؤلاء الممولين على البريد الإلكتروني الخاص بهم والمسجل لدى المصلحة، موضحًا  أنه بالنسبة للفريق الفني لتكنولوجيا المعلومات ( فريق IT ) بمؤسسات الممولين يمكنه  التواصل مع الدعم الفني الهاتفي على الرقم المختصر ١٦٣٩٥  ثم الضغط على رقم ٧ ثم رقم ٢، وذلك للحصول على الدعم الفني اللازم.

 

وأشار "مختار توفيق " أنه وفقًا لقرار وزير المالية رقم ( 175 ) لسنة 2023 بتطبيق المرحلة الثانية للمنظومة، تم إلزام عدد (100)  جهة/ شركة بتطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات اعتبارًا من 15 مايو 2023 ( كمرحلة فرعية أولى )، كما سيتم  إلزام عدد (200)  جهة/ شركة بتطبيق المنظومة  اعتبارًا من 15 يونيو 2023، ( كمرحلة فرعية ثانية).


  وأوضح " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تساعد على تحقيق الشفافية بين الأطراف المختلفة (الموظفين، أصحاب الأعمال، مصلحة الضرائب، التأمينات الإجتماعية، التأمين الصحي، إلخ...)، من خلال توحيد مصادر البيانات في منظومة موحدة، والتأكيد علي صحة النتائج، مشيرًا إلى أنه يمكن للممولين الاطلاع على دليل الممول التعريفي لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات،ودليل الأسئلة الشائعة لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، وورش العمل الفنية من خلال الدخول على دليلك للتعامل مع منظومة توحيد احتساب ضريبة الأجور والمرتبات على الرابط التالي من هنا.

أنواع الضرائب وشرائحها وكيف تؤثر على اقتصاد الدولة وحياة المواطنين؟

الضرائب: تقديم الدعم الفني للممولين الملزمين بالانضمام لمنظومة الإيصال الإلكتروني


ومن الجدير بالذكر أن مركز الاتصالات المتكامل يتلقي الاستفسارات على 16395، وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي، يرجى الاتصال على الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.

 

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