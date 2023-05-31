الأربعاء 31 مايو 2023
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محافظات

تداول 17 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

هيئة موانئ البحر
هيئة موانئ البحر الاحمر، فيتو

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر تداول 17 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر.

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر بأن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 17000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 794 شاحنة و86 سيارة حيث شملت حركة الواردات 6500 طن بضائع، 429 شاحنة و70 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 10500 طن بضائع، 365 شاحنة و16 سيارة. 


ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال أربع  سفن وهى SN HARMONY،  الحرية، أمل والقاهرة بينما تغادر السفينتان الحرية2 وبوسيدون اكسبريس  فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون اكسبريس وغادرت السفينتين أمل والقاهرة.

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 كما يشهد ميناء نويبع تداول 2900 طن بضائع و240 شاحنة حيث يشهد الميناء اليوم رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين وهى آيلة وبريدج. 

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وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 3020 راكبا بموانيها.


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