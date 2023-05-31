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محافظات

أسعار الحديد اليوم الأربعاء 31-5-2023 في أسواق المنيا

الحديد بمحافظة المنيا
الحديد بمحافظة المنيا

أسعار الحديد اليوم في المنيا، أعلنت ثلاث شركات حديد ارتفاعا في الأسعار للمرة الثانية على التوالي خلال شهر.

وسجلت السويس للصلب أسعار الحديد أرض المصنع أطوالا ولفائف نحو 32050 جنيهًا شامل 14% ضريبة القيمة المضافة المقررة.

 

حديد المصريين في المنيا 

وأعلنت شركة حديد المصريين عن زيادة أسعار الحديد  حيث سجلت أرض المصنع أطوالا ولفائف 32050 جنيها للطن شامل 14% ضريبة القيمة المضافة المقررة.

 

حديد عز 

ورفعت مجموعة حديد عز سعر الطن أطوالا ولفائف ليسجل 32 ألفًا و135 جنيهًا، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة المقررة. 

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إنتاج مصر من الحديد

وتنتج مصر نحو 7.9 مليون طن من حديد التسليح، ونحو 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.   

وتعمل في السوق المصرية عدد من كبرى الشركات، منها شركة حديد عز، وحديد المصريين، والسويس للصلب، والمراكبي، وغيرها.    

وتعد صناعة حديد التسليح من الصناعات الإستراتيجية في السوق المصرية، وتصل الطاقة الإنتاجية المستخدمة للمصانع لما يتراوح بين 20 و30%؛ نتيجة الركود وزيادة المخزون.

 

صناعة الحديد والصلب في مصر

وتدعم صناعة الحديد والصلب القدرات الاقتصادية المحلية لما لها من تأثير مباشر في التنمية الصناعية، باعتبارها إحدى أهم القلاع الصناعية التي ساندت قطاع العقارات والصناعات الهندسية والمعدنية، حيث أوضحت الخبرات الدولية أن 51 % من منتج الحديد والصلب على المستوى العالمي يتم توجيهه للمباني والمنشآت المعدنية وأبراج الكهرباء ومحطات الطاقة الكهربائية.

ويوجه 5 % إلى خطوط السكك الحديدية والسفن والحاويات المصنعة لنقل البضائع، و3 % إلى الاستخدامات المنزلية من الثلاجات والغسالات، كما أن 12 % من الإنتاج العالمي للحديد والصلب يوجه إلى صناعة السيارات.

وترجع أهمية صناعة الحديد والصلب إلى دورها في نمو القطاعات الصناعية الأخرى المغذية والمستهلكة لمنتجاتها، بالإضافة إلى قدرتها على توفير فرص عمل، حيث إن كل فرصة عمل في صناعة الحديد والصلب توفر حوالي 7 فرص للعمل في الصناعات الأخرى بحسب الدراسات الاقتصادية.

ويعمل في هذه الصناعة أكثر من 6 ملايين عامل على مستوى العالم بصفة مباشرة و42 مليون عامل بصفة غير مباشرة كما يعمل بها حوالي 300 ألف عامل على مستوى الدول العربية بصورة مباشرة وأكثر من 2 مليون عامل بصورة غير مباشرة.

أسعار الحديد

وتتفاوت أسعار الحديد اليوم من منطقة لأخرى، بحسب تكلفة النقل وهامش أرباح التاجر والموزع، وبحسب الشركات المصنِّعة والأسعار المعلنة تسليم أرض مصنع، وترتفع عند التجار بمقدار 200- 300 جنيه.

وسجل متوسط سعر الحديد:  

* حديد عز 32135 جنيهًا.

*حديد بشاي 29000 جنيه.

*حديد المراكبي 28500 جنيه.

*حديد الجارحي 24500 جنيه.

*السويس للصلب 32050  جنيهًا.

*حديد المصريين 32050 جنيهًا.

*حديد العشري 23350 جنيهًا.

*حديد الجيوشي 23350 جنيهًا.

كما يشهد سوق مواد البناء تذبذبًا ملحوظًا في حجم الطلب بالسوق، وسط هدوء حركة البناء والتشييد. 

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