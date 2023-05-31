الأربعاء 31 مايو 2023
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رياضة

القسم الثاني، طنطا يصطدم بأبوقير والبلدية يواجه المجد في مباريات بحري

بلدية المحلة، فيتو
بلدية المحلة، فيتو

القسم الثاني، يقام اليوم الأربعاء 8 مباريات من الجولة الـ28 بمجموعة بحري  من دوري القسم الثاني، التي ستنطلق  في الخامسة عصرا، والجميع يسعي لتحقيق الانتصارات فمنهم ينافس علي الصعود والآخر ينافس علي بطاقة لضمان مكان في دوري المحترفين.

مباريات اليوم في مجموعة بحري 

طنطا × أبوقير للأسمدة

المجد × بلدية المحلة 

سبورتنج × الأوليمبي

كفر الشيخ × بايونيرز

دكرنس × الحمام 

الهلال × المنصورة

بروكسي × جمهورية شبين

نبروه × المصري بالسلوم 

 

ترتيب مجموعة بحري

 تصدر نادي أبوقير للأسمدة ترتيب مجموعة بحري،بعد نهاية مباريات الجولة الـ 27 من دوري القسم الثاني برصيد 50 نقطة،وبفارق نقطة عن بلدية المحلة صاحب المركز الثاني

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وتستعرض فيتو ترتيب مجموعة بحري بعد نهاية مباريات الجولة الـ 27والتي جاءت كالتالي:

1 - أبو قير للأسمدة - 50 نقطة
2 - بلدية المحلة - 49 نقطة
3 - طنطا‏.- 48 نقطة
4 - جمهورية شبين - 48 نقطة
5 - دكرنس - 46 نقطة
6 - بروكس ورك - 41 نقطة
7 - كفر الشيخ‏ - 41 نقطة
8 - المنصورة - 38 نقطة
9 - الأوليمبي - 35 نقطة
10 - الحمام - 32 نقطة
11 - سبورتنج - 29 نقطة
12 - نبروه‏ - 26 نقطة
13 - الهلال بالضبعة - 25 نقطة
14 - المجد السكندري - 25 نقطة
15 - بايونيرز - 21 نقطة
16 - المصرى بالسلوم - 12 نقطة
 

 

 

نتائج مجموعة القاهرة

مستقبل وطن 2 - 1 كهرباء الاسماعيلية
زد 4 - 1 المصرية للاتصالات
بورتو 2 - 2 منتخب السويس
الانتاج الحربي 0 - 0 وادي دجلة
القناة 0 - 0 السكة الحديد
العبور 2 - 1 ايسترن كومباني
الاعلاميين 0 - 1 بتروجيت
 


نتائج مجموعة الصعيد

بترول أسيوط 2 - 0 شبان قنا
لافيينا 3 - 0 الفيوم
كيما أسوان 1 - 2 النصر للتعدين
الألومنيوم 0 - 2 أسمنت أسيوط
مصر للمقاصة 1 - 1 المنيا
ملوي 1 - 0 طامية
المدينة المنورة 0 - 2 الجونة

 

 

 

نتائج مجموعة بحري بعد الجولة الـ27

بلدية المحلة 3 - 0 نبروة
المنصورة 1 - 1 المجد السكندري
الحمام 0 - 1 الهلال
أبوقيرللأسمدة 3 - 2 دكرنس
بايونيرز 1 - 0 طنطا
الأوليمبي 1 - 1 كفرالشيخ
المصري بالسلوم 0 - 1 جمهورية شبين
سبورتنج 3 - 3 بروكسي

 

 

 

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القسم الثاني بلدية المحلة طنطا ابوقير المجد

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