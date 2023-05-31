الأربعاء 31 مايو 2023
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محافظات

بسبب السرعة الزائدة، النيابة تباشر التحقيق في مصرع طفل بالمنيا

إسعاف
إسعاف

تباشر نيابة مركز أبوقرقاص التحقيق تحت إشراف المحامي العام لنيابات جنوب المنيا، حول مصرع  طفل عمره 4 سنوات صدمته سيارة داخل قرية بني عبيد بمركز أبوقرقاص في جنوب محافظة المنيا، بسبب السرعة، وسلم قائد السيارة نفسه إلى مركز الشرطة، فيما تم التحفظ على جثة الطفل بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.


تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باصطدام سيارة ملاكي بطفل داخل قرية بني عبيد التابعة لمركز أبوقرقاص.

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بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية تبين وقوع الحادث بسبب السرعة، مما أسفر عن مصرع الطفل "مالك.ر" 4 سنوات، مقيم بقرية بني عبيد، في غرب مركز أبوقرقاص.
تم نقل الجثة إلي مشرحة المستشفي المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وسلم قائد السيارة ويدعى "ع.د" نفسه إلى مركز الشرطة، وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم التحفظ علي السيارة لحين استكمال التحريات.
وقبل قليل شهد مركز أبوقرقاص وقوع 3 حوادث طرق في أماكن متفرقة أمام محطة المياه وقريتي أبيوها وأتليدم، بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، تم نقلهم إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج.

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