الخميس 01 يونيو 2023
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اقتصاد

10 قطاعات صناعية تتميز بفرص استثمارية جيدة بالسوق المصري

قطاعات صناعية تتميز
قطاعات صناعية تتميز بفرص استثمارية، فيتو

يعد "تعزيز الصادرات المصرية" أحد أهم الأهداف التي تسعى إليه الدولة وذلك في ظل تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق  الـ100 مليار دولار في الصادرات المصرية خلال الـ 3 سنوات القادمة.

وتعتبر الصناعة المصرية من أحد القطاعات الاقتصادية الإنتاجية الهامة، ويسهم تعميق المنتج المحلي وتوطين مختلف الصناعات في خفض الفاتورة الاستيرادية ووقف نزيف العملة الصعبة.

 

إعداد قائمة بـ152 فرصة استثمارية لمنتجات صناعية يمكن تصنيعها محليًّا بدلًا من استيرادها

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أعد مركز تحديث الصناعة  قائمة بعدد 152 فرصة استثمارية مؤكدة لمنتجات صناعية يمكن البدء فى تصنيعها محليًّا بدلًا من استيرادها من الخارج وذلك بناءً على تحديد 131 بندًا جمركيًّا يمكن تصنيعها محليًّا، حيث إن هذه المنتجات تمثل فرصة جيدة أمام الشركات الراغبة في تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة بما يعزز القدرات الإنتاجية للمنشآت الصناعية وتحسين مواردها. 

 

وتتضمن هذه الدراسة  الفرص الاستثمارية المُحتملة في قطاع الصناعة، بواقع 152 فرصة استثمارية صناعية، تم توزيعها على أساسين هما القطاع المستهدف، والفئات السلعية،حيث إن هذه الفرص تم إعدادها وفق منهجية اعتمدت على تحليل دوري للسلع والمنتجات المستوردة التي لها تأثير في الميزان التجاري، كما تم الوضع في الاعتبار إمكانية زيادة القيمة المضافة محليًّا، كما تمت صياغة معادلة لمعرفة نسبة مساهمة منتجات هذه الصناعات من إجمالي الواردات.

 

الفرص الاستثمارية المحتملة على المستوى القطاعي.

1-  وجاء على رأسها الصناعات الهندسية، صاحبة نصيب الأسد من الفرص الاستثمارية المحتملة.

2-  الصناعات الكيماوية

3- الصناعات الطبية والدوائية

4-  الصناعات النسيجية

5- صناعات مواد البناء 

6- الصناعات المعدنية

7- الصناعات الغذائية 

8- الحاصلات الزراعية

9- صناعات الطباعة والتغليف

10- الصناعات الخشبية والأثاث.

 

 الفرص الاستثمارية المحتملة على أساس الفئات السلعية

1- جاءت المستلزمات الصناعية المصنعة، على رأس القطاعات الصناعية، لما تتمتع به من عدد كبير من الفرص الاستثمارية المحتملة

2- السلع الاستهلاكية غير المعمرة

3- السلع الرأسمالية (عدا معدات النقل)

4- سيارات الركوب، وقطع غيار وأجزاء سلع رأسمالية

5- سلع غذائية مصنعة-للاستهلاك

6- قطع غيار وأجزاء لوسائل النقل

7- سلع استهلاكية معمرة

8-سلع غذائية مصنعة-للصناعة

9-معدات نقل للاستخدامات الصناعية

10-سلع استهلاكية نصف معمرة

11-سلع غذائية أولية-للاستهلاك

12-مستلزمات صناعية أولية.

 

كيف يعمل مركز تحديث الصناعة 

وضع مركز تحديث الصناعة محورين رئيسيين لتقديم خدماته المختلفة لكافة فئات القطاع الصناعي كالتالي:

الأول هو ما يتم تقديمه من خدمات تعتمد على التعاقد مع مقدمي خدمة.

 الثاني هو ما يتم تنفيذه من خدمات داخل الشركات عن طريق موظفي المركز وذلك من خلال خطة تنمية أعمال تبدأ بتحليل الفجوة داخل المنشأة الصناعية المستفيدة ومرورًا بعمليات التعاقد والتنفيذ للخدمات المُقترحة بخطة تنمية الأعمال ووصولًا لتقيم الخدمة وقياس مؤشرات الأداء بعد الانتهاء من كل خدمة.

ويعتمد مركز تحديث الصناعة في تقديم عدد كبير من خدماته للمجتمع الصناعي على مقدمي خدمات متخصصين ومعتمدين لدى المركز، ويتم هذا التعاون بموجب اتفاقية يوقعها المركز مع العميل وتسمي "خطاب التزام" ومن ناحية أخري توقيع عقد مع مقدم الخدمة على أن يكون كُلًا من العميل ومقدم الخدمة متوافقان مع شروط التسجيل الخاصة بالمركز. 

ويلعب المركز دور المُنسق بين الشركة الصناعية المستفيدة ومقدم الخدمة بما يضمن للطرفين سياق عمل ناجح خاضع للمتابعة والتقييم، وبموجب هذا الخطاب تدفع الشركة الصناعية المستفيدة ما يسمى بـ "مُساهمة الشركة الصناعية المستفيدة في التكلفة"، ويساهم المركز في تسديد باقي قيمة الخدمة.

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