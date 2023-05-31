الأربعاء 31 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اتصالات وتكنولوجيا

سعر ومواصفات بلاي ستيشن 5 فى السعودية

بلاي ستيشن 5، فيتو
بلاي ستيشن 5، فيتو

يعتبر  جهاز الألعاب سوني  بلاي ستيشن 5 هو أحدث جهاز ألعاب أنتجته  ولذلك يبحث الكثير من المستخدمين عبر الإنترنت في السعودية عن مواصفات وسعر جهاز ألعاب  بلاي ستيشن 5 ولذلك نقدم خلال السطور التالية سعر جهاز ألعاب سوني بلاي ستيشن 5 في السعودية. 

 

سعر جهاز  بلاي ستيشن 5 

تتباين أسعار جهاز بلاي ستيشن في السعودية حسب موديل الجهاز حيث يبلغ  سعر بلاي ستيشن 5 نسخة الاسطوانات   في السعودية  وذراع تحكم بسعر  2500 ريال  فيما يبلغ سعر بلاي ستيشن النسخة الإلكترونية مع ذراع تحكم سعر 2300 ريال. 
 

-إعلانات-

وجهاز ألعاب بلاي ستيشن 5  هو أحدث جهاز العاب  من تطوير شركة سوني كمبيوتر إنترتينمنت أعلن عنه خلفًا للبلاي ستيشن 4   وهو خامس  نظام ألعاب فيديو تنتجه شركة سوني بعد  البلاي‌ ستيشن 4، 3 والبلاي‌ ستيشن 2.

تم إعلان الجهاز  كخليفة للبلاي ستيشن 4 في 8 أكتوبر 2019، صدر الجهاز في 12 نوفمبر 2020 في أمريكا الشمالية وأوقيانوسيا واليابان وكوريا الجنوبية، وفي 19 نوفمبر 2020 لبقية المناطق الأخرى في العالم، من بينها الشرق الأوسط، ولكن باستثناء الصين. وهو خامس نظام ألعاب فيديو تنتجه شركة سوني بعد أنظمة بلاي ستيشن 4 وبلاي ستيشن 3 وبلاي ستيشن 2 وبلاي ستيشن 1، وينافس البلاي ستيشن 5 جهاز إكس بوكس سيريس إكس وسيريس إس التابع لشركة مايكروسوفت. 

وتم إطلاق النظام الأساسي في نوعين، الأول –القياسي– يشمل محرك أقراص ضوئي متوافق مع Ultra HD Blu–ray لدعم ألعاب البيع بالتجزئة، والآخر رقمي ومنخفض التكلفة حيث يفتقر إلى محرك الأقراص مع احتفاظه بدعم التنزيل الرقمي من متجر بلاي ستيشن.

يتسم  بلاي ستيشن 5 بمحرك أقراص مزود بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة مصمم خصيصًا لدفق البيانات عالي السرعة لتمكين إجراء تحسينات كبيرة في الأداء الرسومي. يتسم  الجهاز أيضًا بوحدة معالجة رسومات AMD مخصصة قادرة على تتبع الأشعة، ودعم شاشات بدقة 4K وإطارات عالية، وأجهزة صوتية جديدة للتأثيرات الصوتية ثلاثية الأبعاد في الوقت الفعلي، والتوافق مع الإصدارات السابقة مع معظم ألعاب بلاي ستيشن 4 وبلاي ستيشن في آر. 

الشعار الرسمى للمنصة 

يحتوي بلاي ستيشن 5 على واجهة مستخدم جديدة بالكامل في معرض CES 2020، كشفت سوني النقاب عن الشعار الرسمي للمنصة، والذي يتبع التصميم البسيط المماثل لوحدات تحكم بلاي ستيشن والعلامة التجارية السابقة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

بلاي ستيشن بلاي ستيشن 5 سوني بلاي ستيشن 5 جهاز الألعاب سوني بلاي ستيشن 5 السعودية

مواد متعلقة

بعد واقعة خطف الطفل أحمد الشامي، حملة أمنية بالقليوبية على محال الألعاب الإلكترونية

مواصفات شاشات إل جي  بتقنية QNED وOLED المخصصة لسوق الألعاب الإلكترونية

ثقافة الأقصر تنظم محاضرات للأطفال تناقش دور المرأة واستقبال شهر رمضان ومخاطر الألعاب الإلكترونية

مواصفات شاشتى الألعاب الإلكترونية  AOC U28G2X/D وG4309VX/D بخاصية الـ HDMI 2.1

الأكثر قراءة

الكويتية نور الفلاح حامل بطفلها الأول من حبيبها آل باتشينو

استشاري يحذر من شرب الماء البارد: يوقف عضلة القلب ويسبب الوفاة

موعد مباراة منتخب مصر أمام غينيا في تصفيات أمم أفريقيا

أخبار مصر: اقتحام عمومية المهندسين وتكسير الصناديق، زيادة سعر دواء شهير، وهذه كمية الذهب التي دخلت مصر بعد الإعفاء الجمركي

اغتيال نجل عبد الله السنوسي رئيس جهاز مخابرات القذافي، ومقطع فيديو وراء تصفيته

سعر الدولار في مصر ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 31-5-2023

دوري أبطال أفريقيا، القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والوداد المغربي

أسعار الأرز اليوم الأربعاء 31-5-2023 في السوق المحلي

Advertisements

منوعات

المزيد

إيلون ماسك يشجع الصين على إرسال رائد فضاء إلى القمر

حظك اليوم توقعات الأبراج الأربعاء 31-5-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

حظك اليوم توقعات الأبراج الأربعاء 31-5-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 31-5-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الأربعاء 31-5-2023 بالأسواق المحلية

استقرار أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء 31-5-2023 في السوق المحلي

أسعار النحاس اليوم الأربعاء 31-5-2023 في السوق المحلي

أسعار السكر اليوم الأربعاء 31-5-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

خايف مصعبش على الناس لما اموت.. قصة حسن حسني مع الاكتئاب قبل وفاته (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم الشرع في تحويل المقابر إلى مساكن

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 31- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 31- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية