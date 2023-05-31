إصابة طالب وموظف في حادثي سير بالمنيا

أصيب طالب وموظف في حادثي اصطدام سيارة ملاكي بتوك توك في مركز سمالوط، وانقلاب دراجة بخارية بالطريق الزراعي السريع في مركز مطاي بشمال محافظة المنيا.



تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باصطدام سيارة ملاكي بتوك توك بالطريق الدائري أمام وحدة المطافي في غرب مدينة سمالوط.



بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية تبين وقوع الحادث بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة محمد عامر عبد الرحمن 14 عاما، طالب، مقيم بقرية شوشة في غرب مركز سمالوط باشتباه كسر بالساق الأيسر، وتم نقله إلى المستشفى النموذجي لتلقي العلاج.

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كما تلقي مدير أمن المنيا إخطارا بانقلاب دراجة بخارية بالطريق الزراعي السريع مصر- أسوان، أمام محطة وقود قرية الكوادي في مركز مطاي، بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة عصام خلف 43 عاما، موظف، مقيم بمركز سمالوط، بكسر بالذراع الأيسر وسحجات وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج، وتحفظت إدارة المرور علي الدراجة البخارية تحت تصرف النيابة العامة.