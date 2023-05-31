الأربعاء 31 مايو 2023
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أخبار مصر

استشاري يحذر من شرب الماء البارد: يوقف عضلة القلب ويسبب الوفاة

الماء البارد، فيتو
الماء البارد، فيتو

 حذر الدكتور محمد الجمال استشاري أمراض الباطنة والكبد من شرب الماء البارد في فصل الصيف لافتا إلى أنه قد يسبب توقف عضلة القلب.

وأوضح الجمال أن شرب الماء البارد بعد الجهد الكبير قد يسبب الوفاة لذلك ينصح بعدم شرب الماء البارد بعد بذل اي جهد. 

وأشار استشاري أمراض الباطنة والكبد إلى أنه قد شهد العالم حالات وفاة بسبب الماء البارد لأشخاص بذلوا جهد كبير أو مارسوا الرياضة آخرهم طفل مصري لا يتجاوز عمره 11 عام.

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أضرار شرب الماء البارد

وأضاف أنه يوجد في الإنسان عصبًا يسمى العصب الحائر، هذا العصب مربوط بالمعدة والقلب معًا
ويسمى العصب المبهم، فإذا جاء تنبيهٌ عنيف لهذا العصب مثل: الماء البارد الذي يلقى في الجوف دفعةٌ واحدة، وهو من التنبيهات الشديدة، فإن هذا العصب ربما نبَّه القلب فأوقفه عن العمل.

أسباب الموت المفاجئ

وأكد الدكتور محمد الجمال أن هناك حالات كثيرة لموتٍ مفاجئ بسبب تنبيهٍ شديدٍ جدًا لهذا العصب الحائر، وقد سمّاه العلماء (النهي العصبي) الذي يؤدي إلى توقف القلب وقد يحدث الموت فجأةً.

واختتم أستشاري أمراض الباطنة والكبد بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عبّ الماء، وهو: شربه دفعة واحدة وأمر بشربه على ثلاث دفعات.

جدير بالذكر أنه مع اقتراب فصل الصيف، يتزايد الإقبال على تناول المثلجات وشرب الماء البارد لمواجهة الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.

وينطوي الإفراط في شرب الماء البارد على مخاطر صحية، ويحذر الدكتور مانجيندر ساند، مدير قسم أمراض القلب بمستشفى "ماكس سوبر" في الهند، من شرب كميات كبيرة من الماء المبرد بشكل مفاجئ.

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ويقول الطبيب الهندي لصحيفة "تايمز أوف إنديا": "شرب الماء المبرد على نحو مفاجئ قد يؤدي إلى تشنج الأوعية الدموية في الشرايين، ويحدث هذا أيضًا عندما تأخد حماما باردا في الشتاء".

أضرار الماء المثلج في الحر

وحذر "ساند" مرضى القلب من الإفراط في شرب الماء البارد، قائلًا: "هذا قد يحفز القلب، وقد يؤدي عدم انتظام ضربات القلب مع شرب الماء البارد للغاية إلى حدوث تشنج وعائي ونوبة قلبية".

ويحدث التشنج الوعائي عندما تضيق الأوعية الدموية وتعيق تدفق الدم، وتختلف أنواعه بين تشنج الأوعية التاجية والدماغية، وتشنج الأوعية الدموية في الأصابع وأصابع القدم.

شرب الماء في درجة حرارة الغرفة

ويوصي الطبيب الهندي بضرورة شرب الماء في درجة حرارة الغرفة، محذرًا من شرب الماء المبرد في الثلاجات، خاصة بعد التعرض للشمس أو بعد الانتهاء من التمارين الرياضية.

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