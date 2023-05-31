الأربعاء 31 مايو 2023
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حوادث

4 يونيو.. أولى جلسات دعوى وقف فيلم كليوباترا مع التعويض

الملكة كليوباترا،
الملكة كليوباترا، فيتو

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة ٤ يونيو المقبل، لنظر الدعوى المقامة من عمرو عبد السلام المحامي بالنقض وعضو اتحاد المحامين بألمانيا، والتي يطالب فيها بإلزام السلطات المصرية ممثلة في وزير الخارجية المصري باتخاذ الإجراءات الدبلوماسية والقانونية ضد منصة نتفلكس وصناع فيلم كليوباترا لوقف بث الفيلم ومطالبة المنصة وصناع الفيلم بدفع ٢ مليار دولار كتعويض للدولة المصرية بسبب ما تضمنه الفيلم من تزييف للتاريخ واعتداء على التراث الحضاري والثقافي المصري وتزوير للهوية المصرية القديمة.

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فيلم كليوباترا

تعقد الجلسة أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار الدكتور محمد الطاهر رئيس المحكمة.

أولي جلسات دعوى وقف فيلم كليوباترا مع التعويض

ودعا عمرو عبد السلام المحامي كل المهتمين بالتراث الحضاري المصري وعلى رأسهم الدكتور زاهي حواس وكل الأثريين بالحضور أمام المحكمة للإدلاء برأيهم العلمي حول ما أثاره الفيلم الوثائقي من تزييف للحقائق وتزوير للتاريخ.

 

يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.

وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.

ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة

يذكر أن المحكمة الإدارية العليا هي اعلى محكمة في محاكم مجلس الدولة، وهي التي تفصل في جميع الطعون سواء المحكوم فيها من قبل محكمة القضاء الإداري بدوائره المختلفة والمتمثلة في دوائر الاستثمار والضرائب والنقل والحريات والأندية الرياضية.

 

أنواع المحاكم المصرية

القضاء فى مصر على درجتين وهما محاكم أول درجة ومحاكم ثاني درجة تقوم عليه سلطة قضائية مستقلة تتألف من محاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون المادة ١٦٥ من الدستور وهي عبارة عن خمس أقسام.

️أولا القضاء العادي:
ويشمل قضاء القانون الخاص والقضاء الجنائي ويتألف من محكمة النقض ومحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية.
وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.

ثانيًا مجلس الدولة:
هو المختص بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلًا عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام:
١- القسم القضائي.
٢- قسم الفتوى.
٣- قسم التشريع.
🔹يتألف القسم القضائي من:
١- المحكمة الإدارية العليا
٢- محكمة القضاء الإداري
٣- المحاكم الإدارية
٤- المحاكم التأديبية
٥- هيئة مفوضي الدولة.
وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقًا للقانون.

 

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