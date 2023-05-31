أسهل طريقة لإجراء مكالمات فيس تايم عبر حاسبات نظام ويندوز

يبحث الكثير من مستخدمي حاسبات ويندوز عن طريقة تمكنهم من إجراء مكالمات فيس تايم الخاصة بهواتف آيفون بعد أن قامت شركة آبل بإتاحة القدرة على الانتقال إلى مكالمات فيس تايم سواء من هواتف آيفون إلى هواتف أندرويد وحواسب ويندوز وذلك من خلال دعوة لإجراء مكالمة عبر من خلال رابط URL الذي يمكن إرساله عبر طرق متعددة مثل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية وخلال السطور التالية نستعرض أسهل طريقة لإجراء المكالمات الخاصة بفيس تايم عبر موبايلات أندرويد وحاسبات ويندوز.

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حاسبات نظام ويندوز

- بعد تسلم رابط الانضمام عبر حاسبات ويندوز، يتم النقر على الرابط الذي يفتح عبر المتصفح، وبعد ذلك يمكن الانضمام إلى المكالمة مثل الطريقة التي تبدأ بها مكالمة أي تطبيق لمكالمات الفيديو ولكن مع الأخذ في الاعتبار فإنه للتحدث عبر فيس تايم يجب أن يكون هاتف آيفون طرفا في المكالمة ويمكن باستخدامه إنشاء رابط قابل للمشاركة للسماح للآخرين بالانضمام إلى المكالمة باستخدام متصفح الويب.

- المستخدمون عبر أجهزة أندرويد أو ويندوز لا يحتاجون إلى حساب آبل للانضمام إلى المكالمة لكن يتمكن المشاركين من الدخول إلى المكالمة حتى يوافق مستخدم هاتف آيفون الذي أنشأ الرابط وخلال السطور التالية نعرض طريقة إجراء مكالمة فيديو فيس تايم بين هاتف آيفون وأندرويد.

- من أجل استخدام فيس تايم لهواتف أندرويد يجب إنشاء رابط URL من خلال تشغيل تطبيق فيس تايم في هاتف آيفون والضغط على خيار إنشاء رابط حيث يقوم تطبيق فيس تايم مباشرة بإنشاء رابط URL يظهر بالأسفل ومن أجل مشاركته مع هاتف أندرويد أو حاسب ويندوز يتَم الضغط على زر المعلومات بجوار الرابط الذي تم إنشائه وفي القائمة التي تظهر الضغط على خيار مشاركة الرابط واختيار الطريقة التي يتم من خلالها مشاركة رابط مكالمة فيس تايم مع جهاز أندرويد أو ويندوز ويمكن اختيار مشاركته عبر الرسائل النصية أو تطبيقات الدردشة أو البريد الإلكتروني وللانضمام إلى المكالمة عبر أندرويد أو ويندوز.

ظهور إشعار آيفون

- يجب الضغط على رابط URL وإدخال الاسم للانضمام والضغط على خيار الانضمام في أعلى الجهة اليمنى من الشاشة ويتم إرسال إشعار إلى مستخدم هاتف آيفون الذي أنشئ الرابط للسماح لك بالدخول إلى مكالمة الفيديو وتظهر رسالة تقول في انتظار السماح بالدخول في الجزء السفلي من الشاشة ثم إجراء مكالمات الفيس تايم من حاسبات ويندوز.