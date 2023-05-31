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ثقافة وفنون

الموعد النهائي لطرح فيلم بيت الروبي بالسينمات العربية

بيت الروبي، فيتو
بيت الروبي، فيتو

كريم عبد العزيز، يستعد النجم كريم عبد العزيز صاحب المركز الأول والثاني فى الأعلى إيرادات بشباك التذاكر المصري لطرح فيلم جديد يحمل اسم (بيت الروبي) المقرر عرضه بالسينمات المصرية والعربية فى 21 يونيو 2023.

 

 قصة فيلم  بيت الروبي 

وتدور أحداث الفيلم هو كريم عبد العزيز الذي يقدم شخصية انفلونسر شهير ويجسد كريم محمود عبد العزيز شخصية صاحب مركز تجميل، أما نور اللبنانية فتجسد دور (إيمان) طبيبة أمراض نساء خلال أحداث الفيلم.. وتسير الأحداث في إطار كوميدي اجتماعي، حول زوجين يعانيان من بعض المشاكل بسبب معاناة الزوجة من مشكلة في الإنجاب، مما يدفعها إلى اختطاف أحد الأطفال للتغلب على تلك المشكلة، ويقوم كريم عبد العزيز ونور بدور الزوجين، ويجسد كريم محمود عبد العزيز دور شقيق البطل الأصغر.

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موعد عرض فيلم  بيت الروبي 

ومن المقرر أن يعرض (فيلم بيت الروبي) والذي يشارك فى بطولته كل من ؛ كريم عبد العزيز، كريم محمود عبد العزيز، نور، تارا عماد فى  السينمات في 21 يونيو المقبل… وفيلم (بيت الروبي) من إخراج بيتر ميمي، تأليف محمد الدباح وريم القماش، وإنتاج شركة سينرجي.

ويعتبر فيلم بيت الروبي  التعاون الأول لــ  كريم عبد العزيز مع المخرج بيتر ميمي للمرة الأولى في السينما والثالثة بوجه عام  وذلك بعدما قدم معه مسلسل “الاختيار” الجزء الثاني والجزء الثالث، وكان مقررًا التعاون معًا في مسلسل "الحشاشين" في رمضان المقبل، إلا أنه تم تأجيله لشهر رمضان 2024.

 

 فيلم كيرة والجن 

ويعرض حاليا للنجم كريم عبد العزيز في السينمات فيلمه الجديد “كيرة والجن” رفقة النجم أحمد عز، حيث تصدر إيرادات السينما المصرية عبر تاريخها.

والفيلم يرصد حقبة مهمة في تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصري في فترة الاحتلال الإنجليزي إبان ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكتشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم.

وفيلم "كيرة والجن" مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبري وسيد رجب، مع أحمد مالك، لارا إسكندر، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف، فضلًا عن تواجد بعض الممثلين الأجانب. 

 

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