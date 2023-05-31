محمد شوقي: ملف الصفقات على رأس أولويات مجلس الأهلي.. ومن المستحيل مشاركة كولر في خططه

أكد الدكتور محمد شوقي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن تفكير مسؤولي النادي دائمًا هو حصد المزيد من البطولات، والكابتن محمود الخطيب رئيس النادي هو المسؤول عن كرة القدم، بالتشاور مع الجهاز الفني ولجنة التخطيط.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "دائمًا نعمل على تحقيق البطولات، ونفكر دائمًا في التخطيط بشكل جيد للمستقبل وإصلاح أي أخطاء، وهو ما يجعل التوفيق يصاحب الفريق في النهاية، والظروف الصعبة التي واجهها الفريق انعكست بشكل ايجابي على اللاعبين حتى الوصول للنهائي القاري، وتاريخ النادي عودنا على الثقة في تخطي اللحظات الصعبة".

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وأضاف: "لاعبو الأهلي لا يستسلمون في أوقات الأزمات، والتاريخ شاهد على ذلك، دائمًا هناك ثقة في الفريق، وجمهور الأهلي يحزن لخسارة أي بطولة، ولديهم (نهم شديد) لحصد الألقاب وهو ما يدل على قيمة وقدر النادي الأهلي الكبيرة".

وواصل: "ملف الصفقات دائمًا يكون أولوية لنا، ولكن بعد نهاية الموسم، ولكن الآن المدير الفني لا يفكر سوى في لقب الدوري المصري، ونهائي دوري أبطال أفريقيا، وبعد نهاية الموسم يتم التفكير في دعم الفريق وفقا لمعايير معينة، ويتم طرح كافة الأمور على رئيس النادي ولجنة التخطيط".

وزاد: "من المستحيل داخل النادي الأهلي، أن يقوم عضو في مجلس الإدارة بالحديث مع مارسيل كولر حول أي شيء في كرة القدم، هذه الأمور غير واردة تمامًا، دائمًا نسافر مع البعثات أشاهد التدريب واتواجد بعيدًا تماما، ولا أحد يدخل في أي حوارات مع الجهاز الفني هذه الأمور ليست واردة بالنسبة للنادي الأهلي".

وأتم: "الكابتن الخطيب هو المفوض بملف الكرة ومعه لجنة التخطيط، والمجلس لا يناقش الأمور الفنية مطلقًا، ومجلس الإدارة اسطورة كروية لا نستطيع أن نتحدث في أي أمور تخص كرة القدم وهو موجود، من الصعب أن نتحدث في ذلك، هناك ملفات يفهم فيها كل عضو مثل الشأن الطبي يتم سؤالي، ملف السباحة يتم سؤال مي عاطف عضو مجلس الإدارة".

طرح تذاكر مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا

طرحت شركة تذكرتي تذاكر حضور مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي في المباراة المقرر إقامتها مساء يوم الأحد المقبل على ملعب القاهرة الدولي.

وحتى الآن لم يتم الإعلان سوي عن حضور 20 ألفا من جماهير النادي الأهلي في مباراة الذهاب.

24 هدفًا للأهلي بدوري الأبطال الموسم الحالي

ونجح لاعبو الأهلي في إحراز 24 هدفًا خلال الـ12 مباراة التى خاضها الفريق الأحمر في بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الحالي.



هدافو الأهلي بدوري أبطال أفريقيا الموسم الحالي

1- أحرز محمود عبد المنعم كهربا خمسة أهداف بواقع ثلاثة أهداف في شباك فريق القطن الكاميروني بلقاء الجولة الخامسة بدور المجموعات، وهدف في شباك الهلال السوداني بلقاء الجولة السادسة بدور المجموعات وهدف في شباك فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور نصف النهائي.

2 سجل بيرسي تاو أربعة أهداف بواقع هدف في شباك فريق صن داونز الجنوب أفريقي بالجولة الرابعة بدور المجموعات وهدفا آخر في شباك فريق القطن الكاميروني في لقاء الجولة الخامسة بدور المجموعات وهدفين في شباك فريق الترجي التونسي في لقاء ذهاب الدور نصف النهائي.

3- سجل حسين الشحات أربعة أهداف بواقع هدف في شباك فريق صن داونز الجنوب أفريقي بالجولة الثالثة بدور المجموعات وهدفين في شباك فريق الهلال السوداني بالجولة السادسة بدور المجموعات وهدف في شباك فريق الترجي التونسي بإياب الدور نصف النهائي.

4- أحرز محمد عبد المنعم ثلاثة أهداف بواقع هدف في شباك فريق اتحاد المنستيري التونسي بذهاب دور الـ 32 وهدفًا في شباك فريق صن داونز الجنوب أفريقي في لقاء الجولة الثالثة بدور المجموعات وهدفًا في شباك فريق الرجاء المغربي في ذهاب الدور ربع النهائي.

5- سجل حمدي فتحي ثلاثة أهداف بواقع هدفين في شباك فريق اتحاد المنستيري التونسي بإياب دور الـ 32 وهدف في شباك فريق الرجاء المغربي في ذهاب الدور ربع النهائي.

6- أحرز محمد شريف هدفين بواقع هدف في شباك فريق القطن الكاميروني بالجولة الأولى بدور المجموعات وهدفًا في شباك فريق صن داونز الجنوب أفريقي بالجولة الرابعة بدور المجموعات.