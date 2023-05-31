الأربعاء 31 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اتصالات وتكنولوجيا

فيفو V25e، مواصفات وسعر الهاتف في مصر

هاتف فيفو، فيتو
هاتف فيفو، فيتو

فيفو V25e, يبحث الكثير من المستخدمين عبر الإنترنت في مصر عن مواصفات وسعر هاتف فيفو  vivo  V25e، والذي يأتي ضمن سلسلة هواتف المجموعة V، وخلال السطور التالية نستعرض مواصفات هاتف فيفو vivo. 

مواصفات هاتف فيفو vivo 

ويأتي هاتف vivo V25e  بقدرات كاميرا وتكنولوجيا تصوير ذكية، حيث تم تزويده بكاميرا خلفية ذات استشعار فائق OIS Ultra-Sensing بدقة 64 ميجابكسل تلتقط الصور والفيديو بجودة فائقة الدقة HD، حتى مع قلة الضوء لتوفر تجربة تصوير ليلي مميزة. 

-إعلانات-

كما يأتي الهاتف بلونين هما  أسود الماسي (Diamond Black) وذهبي شروق الشمس (Sunrise Gold) متغير اللون من زجاج الفلورايت AG والذي يغير لونه عند التعرض لأشعة الشمس.

وعلاوة على ذلك، يتيح الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابكسل مع ميزة Natural Portrait المتطورة لالتقاط صور سيلفي عالية الجودة بخيارات مختلفة لتجميل الوجه، حيث تحسن بذكاء الجودة العامة والوضوح لصور السيلفي لتبدو طبيعية بدون محسنات.

كما يأتي V25e بمعالج عالي الكفاءة في استخدام الطاقة مع قدرات الشحن السريع 44 واط(Flashcharge44w)، ويقوم بشحن الهاتف من 0%-58% في 30 دقيقة ويدعم الهاتف تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS كما يدعم أنظمة الملاحة الأخرى مثل الـ A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS وتتضمن وسائل الأمان والحماية دعم الهاتف مستشعر البصمة ويأتي مدمج بالشاشة كما يدعم خاصية الـ Face Unlock لفتح الهاتف عن طريق الوجه كما يدعم الهاتف معظم المستشعرات الأخرى مثل التسارع والقرب والبوصلة والجيروسكوب  ويتم تغيير لون الظهر تلقائيا أثناء شحن الهاتف. 

معدل التحديث للهاتف 

ويعزز معالج MediaTek Helio G99 استخدام الطاقة ويدعم معدل تحديث 90 هرتز، فضلًا عن البث السلس كما يسمح محرك الألعاب MediaTek HyperEngine 2.0 Lite الذي يأتي مع المعالج، تجربة ألعاب سلسة مع أداء مستقر واستجابة أسرع واتصال موثوق.

كما يأتي هاتف V25e بشاشة أموليد ويبلغ سمكه 7.79مم وبوزن 183 جم. كما تصل سعة ذاكرة V25e إلى 128GB ويمكن إضافة ذاكرة ممتدة حتى 1 تيرابايت ويبلغ سعر الهاتف 9800 جنيه. 

وشركة فيفو لتكنولوجيا الاتصالات هي شركة تقنية صينية مملوكة من قبل بي بي كي إليكترونيكس المتخصصة بصناعة الهواتف الذكية وملحقات الهواتف والبرامج وخدمات الإنترنت وتقوم الشركة بتطوير برامج خاصة لإصدارات هواتفها مثل متجر فيفو وآي مانجر المضافة بشكل افتراضي مع نظام التشغيل المعدل الخاص بهم «فن تتش أوس» المبنى على نظام أندرويد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو،أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطال، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا،دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

فيفو فيفو V25e vivo V25e هاتف فيفو vivo V25e مواصفات وسعر هاتف فيفو vivo V25e مواصفات هاتف vivo

مواد متعلقة

مواصفات هاتف ريلمي realme C55، بعد إطلاقه رسميا

مواصفات وسعر جوال أوبو OPPO A95 في الإمارات

مواصفات وسعر جوال vivo Y33s في السعودية

سعر جوال vivo Y33s فى الإمارات، تعرف على المواصفات والمميزات

الأكثر قراءة

الكويتية نور الفلاح حامل بطفلها الأول من حبيبها آل باتشينو

اغتيال نجل عبد الله السنوسي رئيس جهاز مخابرات القذافي، ومقطع فيديو وراء تصفيته

طارق النبراوي يتصدر تويتر بعد اقتحام مجهولين لمقر انتخابات المهندسين وتكسير الصناديق

تحرك عاجل من نقيب المهندسين ضد مقتحمي مقر الجمعية العمومية ويوجه نداء لرئيس الجمهورية

أخبار مصر: اقتحام عمومية المهندسين وتكسير الصناديق، زيادة سعر دواء شهير، وهذه كمية الذهب التي دخلت مصر بعد الإعفاء الجمركي

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها نهائي الدوري الأوروبي

توقعات بارتفاع جديد في سعر الذهب، والشعبة تكشف السبب

المالية تكشف حجم كميات الذهب التي دخلت البلاد منذ قرار الإعفاء الجمركي (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك اليوم توقعات الأبراج الأربعاء 31-5-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

حظك اليوم توقعات الأبراج الأربعاء 31-5-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 31-5-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

شخص يطعن آخر أمام الحضور في حفل زفاف بالكويت (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مصر اليوم الأربعاء 31-5-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 30-5-2023 في ختام التعاملات

آخر تطورات أسعار الأرز اليوم الثلاثاء 30-5-2023 في السوق المحلي

أسعار السكر اليوم الثلاثاء 30-5-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

خايف مصعبش على الناس لما اموت.. قصة حسن حسني مع الاكتئاب قبل وفاته (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 31- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 31- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 31- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية