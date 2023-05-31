جمال بلماضي يعلن قائمة منتخب الجزائر لمواجهتي أوغندا وتونس

أعلن جمال بلماضي، مدرب منتخب الجزائر، القائمة الخاصة بخوض مباراة الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا، أمام أوغندا، يوم 18 يونيو المقبل، وودية تونس يوم 20 من ذات الشهر.

حسام عوار يتواجد لأول مرة واستبعاد بلايلي

وشهدت القائمة توجيه الدعوة لأول مرة للاعب حسام عوار لاعب نادي أولمبيك ليون، وحمد عبدلي لاعب وسط آنجي الفرنسي، إلى جانب ثلاثي اتحاد العاصمة أسامة بن بوط، وأيمن محيوص، وزين الدين بلعيد، فضلًا عن عودة اللاعب سعيد بن رحمة، نجم وست هام الإنجليزي.

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كما عرفت قائمة المحاربين استبعاد اللاعب يوسف بلايلي جناح أجاكسيو، بسبب الوضعية الصعبة التي يتخبط فيها مؤخرًا مع فريقه، وآندي ديلور لاعب نانت لأسباب فنية.

قائمة منتخب الجزائر

حراسة المرمى: آنتوني ماندريا - مصطفى زغبة - أسامة بن بوط.

الدفاع: كيفن قيتون - مهدي ليريس - عيسى ماندي - زين الدين بلعيد - محمد الأمين توجاي - رامي بن سبعيني - جوان حجام - أحمد توبة.

الوسط: هشام بوداوي - نبيل بن طالب - فيكتور لكحل - رامز زروقي - حسام عوار - حمد عبدلي.

الهجوم: رياض محرز - بدر الدين بوعناني - سعيد بن رحمة - فارس شعيبي - محمد الأمين عمورة - إسلام سليماني - بغداد بونجاح - أيمن محيوص.

قائمة منتخب الجزائر، فيتو

تجديد عقد جمال بلماضي

أعلن جهيد زفيزف رئيس الاتحاد الجزائري تجديد تعاقد جمال بلماضي مع منتخب الخُضر حتى 2026.

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها زفيزف لـ لإذاعة الوطنية الجزائية حيث قال: "بلماضي أمضى رفقة طاقمه الفني على عقده الجديد مع المنتخب الوطني".

وأضاف "بلماضي باقٍ مع المنتخب الوطني لأربع سنوات أخرى".

وانتهى العقد السابق لـ" بلماضي" مع الخضر في ديسمبر 2022 الماضي وأثير الجدول بشأن استمراره مع عدم تأهل المنتخب إلى كأس العالم والخروج مبكرًا من بطولة أمم أفريقيا الماضية.

وتولى بلماضي قيادة منتخب الجزائر في أغسطس 2018 وقاد الجزائر في أكثر من 50 مباراة.

وحقق منتخب الجزائر تحت قيادته سلسلة مستمرة من نتائج لا هزيمة تواصلت 37 مباراة كما توج منتخب الجزائر تحت قيادته بلقب أمم إفريقيا الثاني نسخة 2019 التي أقيمت في مصر.