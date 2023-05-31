محمد شوقي: الخطيب أسطورة.. والأهلي يحقق نجاحات رغم التحديات الصعبة

أكد الدكتور محمد شوقي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، إن الكابتن محمود الخطيب يمثل قدوة للجميع بما يملكه من تاريخ كبير ومشرف، يجعله أسطورة فريدة لا تتكرر بسهولة بما قدمه في الملاعب والعمل الإداري عبر سنوات طويلة.



وأوضح إنه يتعامل بمنتهى الديمقراطية في مجلس الإدارة، والتي تكون مصحوبة بحالة من الصرامة الشديدة والحزم، وهو ما يعد أحد أسباب نجاح المجلس، وإنه يتعمد أن يكون الأخير في التصويت على القرارات، ليرفع الحرج والضغوط عن الجميع.

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وتحدث عن الطفرة الإنشائية مؤكدًا أن الأهلي يمثل تجرية مميزة، بامتلاكه لمرافق مميزة في مقر الجزيرة وفروع مدينة نصر والشيخ زايد، وكذلك فرع التجمع الخامس الذي من المنتظر أن يفتتح خلال الساعات القادمة، وإن الفرع تكلف حوالي مليار و500 مليون جنية، على مساحة أكثر من 50 فدانًا مما يمثل خطوة مهمة للغاية.



وأوضح أن الأهلي يحافظ على تقديم أفضل الخدمات للأعضاء وسط تحديات اقتصادية صعبة للغاية، ومع ذلك هناك العديد من النجاحات التي تحققت على أرض الواقع.



وكشف عن أن لجنة تنمية الموارد التي شكلها مجلس الإدارة تعمل على مدار الساعة لخلق أفكار جديدة واستغلال اسم النادي بما لا يمس حقوق الرعاة، وأن النادي نجح في توفير خدمات غير مسبوقة للأعضاء منها ما تم مؤخرا من حيث تخصيص شاطئ خاص وفندق للنادي في مارينا بأسعار مميزة.



وأشار شوقي إلى أن كل ما تم إنجازه في مختلف الملفات، يأتي بدون دعم أو مساندة من أي جهة، إلى جانب ميزانية النشاط الرياضي الضخمة وما تمثله من ضغط على مخصصات الإنفاق بالنادي.

فرع النادي الأهلي بالتجمع الخامس

ويشهد فرع الأهلي بالتجمع الخامس طفرة هائلة على المستويين الإنشائي والخدمي، سواء فيما ‏يتعلق بالمبنى الاجتماعي على مسطح 1000 متر، والذي تم تصميمه على أحدث مستوى، إلى جانب مبنى ‏غرف خلع ملابس، ‏ومبنى أكاديمية الكرة‏، إضافة إلى ملاعب كرة السلة وكرة اليد ‏والكرة الطائرة، والتي تم الانتهاء منها مع استخدام أحدث الأرضيات ‏المعتمدة من الاتحادات الدولية، هذا إلى جانب ملاعب الخماسي ‏وملعبي نجيل صناعي ‏للأكاديمية، كما تم الانتهاء من منطقة «أكوا بارك» ألعاب مائية بالنادي الأهلي وكافة المنشآت.‏

اعتمد مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه الأخير الترتيبات الخاصة بافتتاح فرع التجمع والمحدد له الخميس 1/6/2023، وذلك في ضوء التجهيزات التي تقوم بها إدارات النادي الاهلي المعنية حتى يخرج حفل الافتتاح بالشكل الذي يليق بالأهلي وتاريخه.

وما يضمه الفرع الجديد من منشآت عملاقة وبنية تحتية وخدمات متميزة يستحقها أعضاء النادي.

هذا ويشهد فرع التجمع إقبالًا كثيفًا على الاشتراك خلال الفترة الحالية خاصة أن هناك زيادة في قيمة العضوية تبدأ من أول يوليو القادم.