محمد شوقي: مجلس الأهلي بذل مجهودات كبيرة لإنشاء فرع التجمع الخامس

أكد الدكتور محمد شوقي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن المجلس بذل مجهودات مكثفة خلال الفترة الماضية من أجل إنجاز فرع التجمع الخامس، رغم الأزمة الاقتصادية في العالم كله، مشيرًا إلى أن الفرع تكلف مليار ونصف المليار جنيه، وما زال هناك منشآت جديدة، مشددًا على أنه تعلم في الأهلي الدفاع عن قرار مجلس الإدارة بعد التصويت عليه أيا كان رأي العضو داخل غرفة الاجتماعات.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "النادي الأهلي ينفق كثيرًا في جميع الخدمات ولديه فرق رياضية، وبالطبع مجلس الإدارة تكبد معاناة كبيرة من أجل توفير المداخيل المالية لإنشاء فرع التجمع الخامس، وهناك لجنة لتنمية الموارد تم تشكيلها من مجلس الإدارة".

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وأضاف: "لدينا موارد مالية بخلاف الرعاة بكل تأكيد، ورغم وجود لجنة تنمية الموارد لكن أي عضو لديه فكرة لزيادة المداخيل المالية يقوم باقتراحها على الفور ويقدمها لمجلس الإدارة لمناقشتها، وتنمية الموارد قد يكون مرتبط بالخدمات، مثلما قام النادي بالاتفاق والتعاقد مع جهاز مدينة مارينا بالحصول على فندق لمدة سنة كاملة وشاطئ كامل خلال فترة الصيف باسم النادي الأهلي من أجل أعضاء النادي، وهذه الخدمة وجدت إقبالًا شديدة وحققت مكاسب مالية، وخلال أسبوع تم حجز جميع الأفواج حتى نهاية سبتمبر، وهذه الأمور تقوم بإدخال موارد مالية للنادي الأهلي".

وواصل: "فرع التجمع الخامس ملك للنادي الأهلي، وقامت القوات المسلحة بإنشائه، ومساحة الفرع تصل لـ50 فدانًا، وهدفنا جمع 10 آلاف عضوية مستقبلًا، وحتى الآن وصلنا إلى 4 آلاف عضوية للفرع الجديد، والنادي ما زال مديونًا ببعض الأرقام المالية من الإنشاءات، ونقوم بمخاطبة الدولة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة لدعم الأهلي ماليًّا".

فرع النادي الأهلي بالتجمع الخامس

ويشهد فرع الأهلي بالتجمع الخامس طفرة هائلة على المستويين الإنشائي والخدمي، سواء فيما ‏يتعلق بالمبنى الاجتماعي على مسطح 1000 متر، والذي تم تصميمه على أحدث مستوى، إلى جانب مبنى ‏غرف خلع ملابس، ‏ومبنى أكاديمية الكرة‏، إضافة إلى ملاعب كرة السلة وكرة اليد ‏والكرة الطائرة، والتي تم الانتهاء منها مع استخدام أحدث الأرضيات ‏المعتمدة من الاتحادات الدولية، هذا إلى جانب ملاعب الخماسي ‏وملعبي نجيل صناعي ‏للأكاديمية، كما تم الانتهاء من منطقة «أكوا بارك» ألعاب مائية بالنادي الأهلي وكافة المنشآت.‏

اعتمد مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه الأخير الترتيبات الخاصة بافتتاح فرع التجمع والمحدد له الخميس 1/6/2023، وذلك في ضوء التجهيزات التي تقوم بها إدارات النادي الاهلي المعنية حتى يخرج حفل الافتتاح بالشكل الذي يليق بالأهلي وتاريخه.

وما يضمه الفرع الجديد من منشآت عملاقة وبنية تحتية وخدمات متميزة يستحقها أعضاء النادي.

هذا ويشهد فرع التجمع إقبالًا كثيفًا على الاشتراك خلال الفترة الحالية خاصة أن هناك زيادة في قيمة العضوية تبدأ من أول يوليو القادم.