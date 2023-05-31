محمد شوقي: الأهلي لديه رجال عظماء تاريخيا.. والخطيب لم يتجاوز في حق أحد طوال مسيرته

أكد الدكتور محمد شوقي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن القلعة الحمراء لديها رجال عظماء على مدار التاريخ، وهناك توارث صفات ومبادئ يسيرون عليها كأعضاء في مجلس الإدارة، مشيرًا إلى أن أبناء النادي توارثوا مبادئ وقيم من عمالقة سابقين كان لهم دور كبير في تاريخ النادي.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "إدارة الأهلي تسير وفقًا لضوابط وبشكل مؤسسي وكل شخص يعمل وفقًا للدور المنوط به، والجميع يحب النادي ويريد خدمته".

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وأضاف: "تربيت في النادي الأهلي منذ الصغر، وتعلمت من كبار الشخصيات داخل القلعة الحمراء، أعمل طبيب في أحد المستشفيات الكبرى، وعضو في مجلس إدارة بعض الشركات، وسبق وكنت عضوًا في المجلس من 2004-2009، وترأست اللجنة الطبية بالنادي، ووالدي كان من أعضاء النادي الأهلي".

وواصل: "كنت في اللجنة الطبية بالنادي الأهلي، وهناك الكثير داخل النادي شجعوني للتواجد في مجلس الإدارة، على رأسهم حسن حمدي وهشام سعيد، وهما من قدموني للكابتن صالح سليم، واعتبروني كادر إداري لخدمة النادي، ولم أطلب مطلقًا من الكابتن حسن حمدي الترشح في انتخابات النادي الأهلي".

وزاد: "بعد رحيل المايسترو، وفي الانتخابات التكميلية، فوجئت بالكابتن طارق سليم يخبرني بالرغبة في وجودي داخل المجلس، ولكن لم أتقدم للترشح وقتها، ثم تواجدت في دورة 2004".

وتابع شوقي تصريحاته قائلًا: "الأهلي دائمًا سباق، وفكرة التوافق مهمة بين أعضاء المجلس، لذلك جاءت فكرة القائمة الانتخابية، من أجل توحيد الفكر الإداري والعمل لمصلحة النادي والحفاظ على التناغم والهدوء، ودائمًا المجالس التي تأتي عن طريق القائمة تحقق نجاحات، وبعد نجاح المجموعة الحالية تعاهدنا على العمل بنية صافية وعلى قلب رجل واحد، والجميع يقاتل من أجل خدمة النادي الأهلي".

وواصل: "أهم ما يميز مجلس الأهلي دائمًا هو التوافق الدائم، وجميع القرارات حتى لو كان هناك خلاف عليها داخل غرفة الاجتماعات، يكون العمل لصالح النادي، والقرارات يكون للأغلبية ولمصلحة الأهلي في المقام الأول والأخير، والاختلاف دائمًا يكون راقيًا في وجهات النظر داخل المجلس والكل يلتزم بالقرار النهائي".

وأردف: "هناك حالة انضباط تام بين أعضاء مجلس الإدارة، والكل يتسم بالرقي والاحترام الشديد، والكابتن محمود الخطيب أعرفه منذ 40 عامًا، ولم يصدر منه حرف واحد يحمل أي تجاوز، فهو مثال للأخلاق الحسنة، كما أنه شخص حاسم وديمقراطي، والبعض يتحدث عن أنه منفرد برأيه، لكن في بعض الاجتماعات قد يقوم بالتصويت كآخر واحد في المجلس، بل أنه يرفض سماع التجاوزات بأذنيه، ودائمًا ما يقتضي بآراء من سبقوه، ويتحدث عن مواقف لعظماء الإدارة صالح سليم وحسن حمدي".

واستطرد: "الخطيب دائمًا يحترم قرارات الأغلبية حتى لو كانت ضد رأيه، وهناك توصيات تخرج من المكتب التنفيذي قد يوافق عليها أعضاء المجلس وتكون مخالفة لرأي رئيس النادي الأهلي، ولكنه يحترم أراء أعضاء مجلس الإدارة بالكامل، وكان يشرح لنا الأسباب بعد اعتماد القرارات، فهو أخ كبير لنا وتدرج في النادي منذ أن كان لاعبًا ثم إداريًّا ثم عضوًا بمجلس الإدارة حتى وصل لمنصب رئيس النادي الأهلي".

وأتم: "تمت دعوة جميع أعضاء مجالس الإدارات السابقة، ونحترم جميع من سبقونا، وأي خلافات في وجهات النظر تكون لصالح النادي الأهلي، والكابتن الخطيب عاصر المهندس محمود طاهر في أوقات سابقة، وسبق واجتمعا الثنائي في نهائي دوري الأبطال 2017، ونحترم كثيرًا مجلس المهندس محمود طاهر، ولا يوجد أي خلافات مطلقًا، وأعضاء المجلس الحاليين بعضهم كان موجودًا في مجلس طاهر".

فرع النادي الأهلي بالتجمع الخامس

ويشهد فرع الأهلي بالتجمع الخامس طفرة هائلة على المستويين الإنشائي والخدمي، سواء فيما ‏يتعلق بالمبنى الاجتماعي على مسطح 1000 متر، والذي تم تصميمه على أحدث مستوى، إلى جانب مبنى ‏غرف خلع ملابس، ‏ومبنى أكاديمية الكرة‏، إضافة إلى ملاعب كرة السلة وكرة اليد ‏والكرة الطائرة، والتي تم الانتهاء منها مع استخدام أحدث الأرضيات ‏المعتمدة من الاتحادات الدولية، هذا إلى جانب ملاعب الخماسي ‏وملعبي نجيل صناعي ‏للأكاديمية، كما تم الانتهاء من منطقة «أكوا بارك» ألعاب مائية بالنادي الأهلي وكافة المنشآت.‏

اعتمد مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه الأخير الترتيبات الخاصة بافتتاح فرع التجمع والمحدد له الخميس 1/6/2023، وذلك في ضوء التجهيزات التي تقوم بها إدارات النادي الاهلي المعنية حتى يخرج حفل الافتتاح بالشكل الذي يليق بالأهلي وتاريخه.

وما يضمه الفرع الجديد من منشآت عملاقة وبنية تحتية وخدمات متميزة يستحقها أعضاء النادي.

هذا ويشهد فرع التجمع إقبالًا كثيفًا على الاشتراك خلال الفترة الحالية خاصة أن هناك زيادة في قيمة العضوية تبدأ من أول يوليو القادم.