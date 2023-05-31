الاتحاد السعودي يوضح حقيقة مفاوضاته مع إنريكي لتدريب الأخضر

منتخب السعودية، كشف ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن آخر تطورات المفاوضات مع المدرب الجديد لقيادة المنتخب الوطني الأول، خلفا للفرنسي هيرفي رينارد.

وقال ياسر المسحل، عن بدء الاتحاد السعودي لكرة القدم، في التواصل مع واحد من 3 مدربين لقيادة الأخضر خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى ارتباطه بأحد الدوريات العالمية.

وأوضح رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، في تصريحات صحيفة، أن الإسباني لويس إنريكي، غير مرشح لقيادة الأخضر السعودي في الفترة المقبلة.

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وتابع ياسر المسحل: "وصلنا إلى مراحل متقدمة بالمفاوضات مع المدربين لتدريب المنتخب.

وأضاف رئيس اتحاد القدم: “نتفاوض مع ثلاث مدربين أوروبيين، ووصلنا مع بعضهم إلى مراحل متقدمة بالمفاوضات”.

وأكد المسحل، أن مدرب المنتخب الوطني، سيتم الكشف عنه في نوفمبر المقبل، أي قبل بداية كأس الأمم الآسيوية بشهرين فقط.

وكان رينارد قد أعلن الرحيل عن الأخضر السعودي، والذي تولى تدريبه في يوليو من عام 2019؛ وقاده للتأهل إلى كأس العالم "قطر 2022".

وبعد الرحيل عن السعودية.. وقع رينارد، مع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم؛ لقيادة منتخب السيدات الأول لكرة القدم؛ بعقد حتى أغسطس 2024.



راتب لويس إنريكي مع نابولي

يعد الإسباني، لويس إنريكي، هو المرشح هذه الفترة من أجل تولي تدريب نابولي بداية من الموسم المقبل.

وبات من المتوقع أن يرحل لوتشيانو سباليتي عن صفوف فريق الجنوب على الرغم من تحقيقه للقب الدوري الإيطالي لهذا الموسم وذلك بسبب خلاف مع رئيس النادي.

وذكرت صحيفة توتو ميركاتو أن لويس إنريكي هو المفضل لدى إدارة نابولي من أجل قيادة الفريق ويأتي في المركز الثاني إيطاليانو مدرب فيورنتينا.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن المدرب الإسباني وافق على راتب ٨ ملايين يورو رفقة نابولي خلال الفترة القادمة.

وكان لويس إنريكي قد رحل عن تدريب المنتخب الإسباني خلال ديسمبر الماضي وذلك بعد المشاركة في مونديال قطر ٢٠٢٢.