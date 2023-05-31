الأربعاء 31 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

الاتحاد السعودي يوضح حقيقة مفاوضاته مع إنريكي لتدريب الأخضر

لويس إنريكي، فيتو
لويس إنريكي، فيتو

منتخب السعودية، كشف ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن آخر تطورات المفاوضات مع المدرب الجديد لقيادة المنتخب الوطني الأول، خلفا للفرنسي هيرفي رينارد.

وقال  ياسر المسحل، عن بدء الاتحاد السعودي لكرة القدم، في التواصل مع واحد من 3 مدربين لقيادة الأخضر خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى ارتباطه بأحد الدوريات العالمية.

وأوضح رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، في تصريحات صحيفة،  أن الإسباني لويس إنريكي، غير مرشح لقيادة الأخضر السعودي في الفترة المقبلة.

-إعلانات-

وتابع ياسر المسحل: "وصلنا إلى مراحل متقدمة بالمفاوضات مع المدربين لتدريب المنتخب.

وأضاف رئيس اتحاد القدم: “نتفاوض مع ثلاث مدربين أوروبيين، ووصلنا مع بعضهم إلى مراحل متقدمة بالمفاوضات”.

وأكد المسحل، أن مدرب المنتخب الوطني، سيتم الكشف عنه في نوفمبر المقبل، أي قبل بداية كأس الأمم الآسيوية بشهرين فقط.

وكان رينارد قد أعلن الرحيل عن الأخضر السعودي، والذي تولى تدريبه في يوليو من عام 2019؛ وقاده للتأهل إلى كأس العالم "قطر 2022".

وبعد الرحيل عن السعودية.. وقع رينارد، مع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم؛ لقيادة منتخب السيدات الأول لكرة القدم؛ بعقد حتى أغسطس 2024.


راتب لويس إنريكي مع نابولي

يعد الإسباني، لويس إنريكي، هو المرشح هذه الفترة من أجل تولي تدريب نابولي بداية من الموسم المقبل.

وبات من المتوقع أن يرحل لوتشيانو سباليتي عن صفوف فريق الجنوب على الرغم من تحقيقه للقب الدوري الإيطالي لهذا الموسم وذلك بسبب خلاف مع رئيس النادي.

وذكرت صحيفة توتو ميركاتو أن لويس إنريكي هو المفضل لدى إدارة نابولي من أجل قيادة الفريق ويأتي في المركز الثاني إيطاليانو مدرب فيورنتينا.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن المدرب الإسباني وافق على راتب ٨ ملايين يورو رفقة نابولي خلال الفترة القادمة.

وكان لويس إنريكي قد رحل عن تدريب المنتخب الإسباني خلال ديسمبر الماضي وذلك بعد المشاركة في مونديال قطر ٢٠٢٢.

 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد،المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل: الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري القسم الثاني،دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

منتخب السعودية الاتحاد السعودي لكرة القدم الاتحاد السعودي قطر ٢٠٢٢ لويس إنريكي

مواد متعلقة

احتفال خاص بين شيكابالا وأوسوريو بعد الفوز أمام طلائع الجيش

صدمة للهلال السعودي، برشلونة يطلب أسبوعًا مهلة لميسي

موعد سفر بعثة منتخب مصر للمغرب لمواجهة غينيا بتصفيات أفريقيا

موعد المؤتمر الصحفي لـ فيتوريا للحديث عن لقاء المنتخب أمام غينيا بتصفيات أفريقيا

تفاصيل معسكر منتخب مصر من 10 إلى 18 يونيو المقبل

الأكثر قراءة

تحرك عاجل من نقيب المهندسين ضد مقتحمي مقر الجمعية العمومية ويوجه نداء لرئيس الجمهورية

لجنة القواعد بمجلس النواب الأمريكي تقر تشريع سقف الديون

المالية تكشف حجم كميات الذهب التي دخلت البلاد منذ قرار الإعفاء الجمركي (فيديو)

الأرصاد تحذر من طقس اليوم: ارتفاع كبير بدرجات الحرارة ورياح مثيرة للأتربة

زلزال عنيف بقوة 6.2 درجات يضرب الساحل الجنوبي لـ نيوزيلندا

توقعات بارتفاع جديد في سعر الذهب، والشعبة تكشف السبب

شريف عامر عن اقتحام مجهولين مقر انتخابات المهندسين: لله الأمر من قبل ومن بعد

شرف لأي شخص، ماذا قال ياسين منصور عن ترشحه لرئاسة الأهلي وخلافه مع الخطيب

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 31-5-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

شخص يطعن آخر أمام الحضور في حفل زفاف بالكويت (فيديو)

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 31-5-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

قبرها أصبح مزارا للزائرين، سر عدم تحلل جثمان راهبة توفيت منذ 4 سنوات (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مصر اليوم الأربعاء 31-5-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 30-5-2023 في ختام التعاملات

آخر تطورات أسعار الأرز اليوم الثلاثاء 30-5-2023 في السوق المحلي

أسعار السكر اليوم الثلاثاء 30-5-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

خايف مصعبش على الناس لما اموت.. قصة حسن حسني مع الاكتئاب قبل وفاته (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 31- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 31- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 31- 5-2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية