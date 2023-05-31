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رياضة

محمد حلمي: الحديث عن اعتزال شيكابالا وعبد الشافي سابق لأوانه

شيكابالا، فيتو
شيكابالا، فيتو

الزمالك، أكد محمد حلمي نجم نادي الزمالك السابق أن اعتزال محمود عبد الرازق شيكابالا ومحمد عبد الشافي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك قرار سابق لأوانه في المرحلة الحالية.

وقال محمد حلمي نجم نادي الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" الحديث عن اعتزال "شيكابالا وعبد الشافي" سابق لأوانه ويجب الانتظار حتى نهاية الموسم الحالي واتخاذ القرار الصحيح في هذا الشأن".

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وأضاف: "أتمنى أن يتخذ شيكابالا ومحمد عبد الشافي القرار السليم سواء بالاستمرار في الملاعب أو اعتزال كرة القدم نهائيًّا في نهاية الموسم الجاري".

وعلى صعيد آخر قال خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لنادي الزمالك إنه ملتزم بعقده مع الزمالك ويتمنى الاستمرار لنهايته.

وأضاف في المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وطلائع الجيش: “أسعى لتحقيق نتائج جيدة وتكوين فريق قوي استعدادًا للبطولة العربية وللموسم المقبل”.

وأتم حديثه: “أي مدرب محترف من الطبيعي أن يتلقى عروضًا ولكنه يحترم تعاقده ويتمنى الاستمرار مع الفريق والتطوير وهذه هي الاحترافية”.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا على نظيره طلائع الجيش، بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت على ملعب إستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

أهداف مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز

أحرز هدف الزمالك الأول لاعبه حسام عبد المجيد بالدقيقة 88 بعد ركلة ركنية نفذها أحمد سيد زيزو ليرتقي حسام عبد المجيد ويلعب رأسية تسكن شباك طلائع الجيش.


فيما أضاف الهدف الثاني إبراهيما نداي في الوقت بدل الضائع، بعد اختراق من الجهة اليسرى وإرسال عرضية قوية قابلها نداي برأسية في شباك حارس الطلائع. 

 

تشكيل الزمالك أمام طلائع الجيش في الدوري المصري

لعب الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو أمام طلائع الجيش بتشكيل ضم كلًّا من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حاتم سكر - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: أحمد فتوح  - نبيل عماد دونجا - أحمد سيد "زيزو" - سيد عبد الله "نيمار".

خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الدين الجزيري - إبراهيما نداي.

 

ترتيب الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الزمالك إلى 50 نقطة في المركز الرابع بـ جدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما يحتل طلائع الجيش المركز الـ17 برصيد 26 نقطة.

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