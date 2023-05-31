تعليم الفيوم تعلن موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم، أكدت الدكتور أماني قرني إبراهيم، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، أن نتيجة الشهادة الإعدادية نهاية الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن أعمال المراجعة والرصد تسير على قدم وساق.

متابعة الكنترول

وقالت مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، إن الكنترول ما زال في مرحلة الرصد والتجميع تمهيدا لإعداد نسخة ورقية تعتمد من محافظ الفيوم، فور الانتهاء من أعمال الرفع والتجميع.

جاء ذلك أثناء متابعة مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم لجان تقدير الدرجات للشهادة الإعدادية “الكنترول”، واطمأنت على سير العمل بشكل سليم.

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واطمأنت وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، على انضباط سير لجان التصحيح والتزام الجميع بالقواعد المنظمة لأعمال تصحيح الشهادة الاعدادية، وتوافر الأجواء المناسبة لقيام المصححين والمراجعين بعملهم.

وشددت على ضرورة التأني وتحري الدقة والجودة عند التصحيح والمراجعة لكل جزئيات كراسة الإجابة وتقدير الدرجات لإعطاء كل طالب حقه، حيث إننا نعمل جميعًا لهدف مصلحة الطالب.

كما شددت مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، على الالتزام بتعليمات رئيس لجنة التقدير، وعلى تنفيذ تعليمات الأمن وعدم اصطحاب المحمول، والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية وعدم التدخين نهائيًا داخل اللجنة، ونظافة مقار اللجان وتوفير التهوية والإضاءة الجيدة.

إحصاء بأعداد المتقدمين

وقالت الدكتورة أماني قرني، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن عدد الطلاب الذين تقدموا إلى امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة للعام الدراسي 2022/ 2023 بلغ 64215 طالبًا وطالبة، موزعين على عدد 259 لجنة بمختلف مراكز وقرى المحافظة، بالإضافة إلى لجنة المدرسة الإعدادية المهنية، ومقرها مدرسة السلام الإعدادية المهنية، بإجمالي عدد 72 طالبًا، موضحة أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية، وغرفة عمليات بكل إدارة تعليمية، لمتابعة سير الامتحانات وتذليل أي مشكلة طارئة، بشكل فوري.

أعمال التصحيح

يذكر أن تصحيح امتحانات الشهادة الاعدادية بمحافظة الفيوم، بدأ مع اليوم الأول للامتحانات، وتتم عمليات الرصد والتجميع اولا باول، علي أن يتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية، من محافظ الفيوم، الدكتور احمد الانصاري، عقب الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد والتجميع، وتستغرق أسبوعين على الأقل.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة الفيوم

ومن المتوقع إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، بمحافظة الفيوم، عقب انتهاء لجنة التصحيح الكائنة بمقر كنترول الشهادة الإعدادية بمدرسة ام المؤمنين الثانوية للبنات بمدينة الفيوم، حيث اعتادت مديرية التربية والتعليم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، عقب الإنتهاء من أعمال الامتحانات الشهادة الإعدادية خلال أسبوع أو 10 أيام من إنتهاء الطلاب من أداء الامتحان.

وترفع النتيجة على موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، فور اعتمادها من محافظ الفيوم، ويتم توزيع نتيجة خطية مصحوبة بأسطوانة مدمجة على المدارس في نفس اليوم، وليس لأي مواقع أخرى حق الإعلان المصري لنتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم.