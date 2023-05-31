الأربعاء 31 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

أسعار السيراميك اليوم 31-5-2023 بالأسواق المحلية

أسعار السيراميك اليوم،
أسعار السيراميك اليوم، فيتو

أسعار السيراميك اليوم ، تواصل "فيتو" متابعتها بشكل يومي ومستمر لحركة الأسعار بسوق مواد البناء وكافة السلع وباقي القطاعات الأخرى التي تهم وتشغل اهتمامات كل المصريين.  

وتباينت أسعار السيراميك اليوم، وسط حالة من الارتباك وهدوء حركة التشييد والبناء. 

ويعرض بـ السوق المصري أنواع مختلفة من السيراميك سواء على مستوى جودتها أو حجمها والشركات المنتجة.  

كما يختلف سعر السيراميك على حسب جودتها سواء: الفرز الأول أو الثاني أو الثالث، والتي تشهد إقبالًا من المواطنين على حسب قدراتهم المالية والغرض من الاستخدام.

-إعلانات-

وجاءت أسعار السيراميك اليوم كالتالي:

- يتراوح سعر متر السيراميك فرز أول ما بين 70 - 135 جنيهًا.

- يتراوح سعر المتر الفرز الثاني ما بين 65 - 95 جنيهًا.

- يتراوح سعر المتر الفرز الثالث ما بين 60 - 95 جنيهًا.

- يتراوح سعر أرضيات الباركيه للمتر فرز أول ما بين 130 - 290 جنيهًا.

- يتراوح سعر متر الأرضيات العادي فرز أول ما بين 65 - 110 جنيهات.


صناعة السيراميك في مصر

وصناعة السيراميك من الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة ويوجد 33 مصنع سيراميك تعمل بالسوق المصري وتبلغ الطاقة الإنتاجية نحو 240 مليون متر سنويًّا وتصل استثمارات القطاع إلى نحو 15 مليار جنيه وتصل نسبة المكون المحلي في صناعة السيراميك إلى 90% وترتفع تنافسية منتجات السيراميك المصرية بالسوقين المحلي والعالمي.  

ويتم تصدير السيراميك حاليًّا لأسواق عدد كبير من الدول الأوروبية والعربية تتضمن إنجلترا وفرنسا وتركيا ولبنان والسعودية والأردن واليمن والإمارات وسوريا.   

كما يواجه العديد من الشباب الذي يقبل على الزواج مشاكل في اختيار النوع المناسب لتشطيب شقته.. هل يختار السيراميك أم البورسلين؟ أم أن هناك خيارًا أفضل يعادل جودة البورسلين وسعر السيراميك؟!  

وفي جولة لـ"فيتو" بمعارض السيراميك بالجيزة تعرف على التفاصيل: 

قال عبده عيسي مدير أحد معارض السيراميك وأحد وكلاء أحد المصانع العالمية، إن البورسلين أفضل من السيراميك باختلاف درجاته ولكن أسعاره باهظة لذلك يتجه البعض لما يعرف بـ "السيراميك بالليزر كات" ويبدو قريبا جدًّا من البورسلين من حيث الشكل ولكن لا يضاهي البورسلين في الجودة. 

وأشار إلى أن غالبية المواطنين يفضلون السيراميك ليناسب ميزانياتهم، وأكد أن تكلفة تشطيب شقة بالسيراميك بمتوسط مساحة 100 متر مربع  تبدأ من 9 آلاف جنيه سيراميك فقط، بخلاف تكلفة الأدوات الصحية وتصل التكلفة الإجمالية لـ 12 ألف جنيه. 

كما أكد أهمية اختيار السيراميك والأدوات الصحية بجودة عالية، وقال: لا ننظر للسعر فقط، وإلا سيتكبد المواطن خسائر كبيرة حال تغيير السيراميك أو الأدوات الصحية وقد توفر 2 أو 3 آلاف جنيه ولكن ذلك سيؤدي  لخسارة 10 آلاف".  

ونصح عيسى باختيار الأدوات التي يمكن تغييرها بدون الإضرار بباقي التشطيبات مثل “البانيو والحوض” الذي لا يلتصق بأرضية الحمام والمطبخ.  

وقطاع صناعة السيراميك يسهم في توفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية حيث يتمتع بتنافسية كبيرة ترجع إلى أن نسبة المكون المحلي في صناعة السيراميك تصل إلى 90%، وصادرات قطاع السيراميك للأسواق الخارجية بلغت خلال أول 9 أشهر من العام الجاري نحو 92 مليون دولار كما بلغت صادرات الأدوات الصحية  122 مليون دولار

وتسعى وزارة الصناعة خلال المرحلة الحالية لجعل مصر مركزًا إقليميًّا لصناعة وتصدير السيراميك بصفة خاصة ومواد البناء بصفة عامة وزيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي من خلال الاستفادة من توافر المواد الخام والموقع الجغرافي المتميز والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية والإقليمية والدولية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات العالمية.

أسعار السيراميك اليوم 30 - 5 - 2023

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اسعار السيراميك اسعار السيراميك اليوم التشييد والبناء سعر المتر الفرز الثالث سعر المتر الفرز الثاني سعر متر السيراميك سوق مواد البناء صناعة السيراميك مواد البناء

مواد متعلقة

تعرف على أسعار السيراميك اليوم 29 - 5 - 2023

تعرف على أسعار السيراميك اليوم 28 - 5 - 2023

أسعار السيراميك اليوم 27-5-2023 في السوق المحلي

أسعار السيراميك اليوم 26-5-2023 بالأسواق المحلية

الأكثر قراءة

الكويتية نور الفلاح حامل بطفلها الأول من حبيبها آل باتشينو

أسعار الذهب اليوم، تراجع سعر المعدن الأصفر اليوم الأربعاء 31-5-2023 ببداية التعاملات

اجتماع بين الاستخبارات الإيطالية والموساد ينتهي بكارثة

اغتيال نجل عبد الله السنوسي رئيس جهاز مخابرات القذافي، ومقطع فيديو وراء تصفيته

مصرع طبيب وابنته دهستهما سيارة فى مصر الجديدة (صور)

علاء مبارك يوجه رسالة لاذعة لأحمد سعد، بعد ارتدائه قميص "نسائي" وحلق

عاطل ينهي حياة والدته بطعنتين في الشرقية

أخبار مصر: اقتحام عمومية المهندسين وتكسير الصناديق، زيادة سعر دواء شهير، وهذه كمية الذهب التي دخلت مصر بعد الإعفاء الجمركي

Advertisements

منوعات

المزيد

عرض سيجار عمره 80 عاما للبيع، تعرف على صاحبه

إيلون ماسك يشجع الصين على إرسال رائد فضاء إلى القمر

حظك اليوم توقعات الأبراج الأربعاء 31-5-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

حظك اليوم توقعات الأبراج الأربعاء 31-5-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الأربعاء 31-5-2023 بالأسواق المحلية

استقرار أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء 31-5-2023 في السوق المحلي

أسعار النحاس اليوم الأربعاء 31-5-2023 في السوق المحلي

أسعار السكر اليوم الأربعاء 31-5-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

خايف مصعبش على الناس لما اموت.. قصة حسن حسني مع الاكتئاب قبل وفاته (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية عصير العنب في المنام وعلاقته بالتخلص من الهموم والأحزان

الإفتاء توضح حكم الشرع في تحويل المقابر إلى مساكن

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 31- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية