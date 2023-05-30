الثلاثاء 30 مايو 2023
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أخبار مصر

وزيرة التخطيط: صندوق مصر السيادي الذراع الاستثمارية للدولة

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط،فيتو

 

استقبلت اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ خالد العسيلي، وزير الاقتصاد الفلسطيني، وذلك لبحث سبل التعاون.

الحكومة الفلسطينيه 


وخلال اللقاء أكدت وزيرة التخطيط  والتنمية الاقتصادية استعداد مصر لتقديم كل الدعم التقني للحكومة الفلسطينية، مشيرة إلى العلاقات القوية التي تجمع البلدين. 

الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 


واستعرضت الدكتورة هالة السعيد مجالات عمل الوزارة  مشيرة إلى أن الوزارة مسئولة عن متابعة رؤية مصر 2030، ووضع أهدافها بما يتطابق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وأجندة أفريقيا 2063، موضحة أن الوزارة تعمل علي  إعداد الخطط متوسطة المدى والخطط الاستثمارية السنوية، التي تراعي في مستهدفاتها نسب النمو والبطالة وجميع المستهدفات الأخرى.

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صندوق مصر السيادي 


كما أشارت السعيد إلى دور الصندوق مصر السيادي الذي يعد الذراع الاستثماري للدولة ويهدف إلى مزيد من الاستثمارات ودعم القطاع الخاص.
وأوضحت السعيد أن هناك مجموعة من الجهات التابعة للوزارة، مشيرة إلى معهد التخطيط القومي، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والذي يضم مركز للحوكمة وآخر للتنمية المستدامة بالإضافة إلى مركز لريادة الأعمال والمركز الديموجرافي، كما يتبع الوزارة كذلك الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وزارة التخطيط،فيتو


من جانبه أعرب خالد العسيلي، وزير الاقتصاد الفلسطيني عن امتنانه لعقد اللقاء، مستعرضًا مهام وتخصصات وزارة الاقتصاد الفلسطينية، مؤكدا أهمية العلاقات المصرية الفلسطينية على كل المستويات، معربا عن تطلعه لأن تكون العلاقات الاقتصادية بين الطرفين خلال الفترة المقبلة أكثر قوة ومتانة.
حضر اللقاء من الوزارة الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة نجلاء البيلي، مساعد الوزيرة لإدارة الأصول والاستثمار،  كمال نصر، مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني، السفير حازم خيرت، المشرف على مكتب التعاون الدولي، ومن الجانب الفلسطيني،  طارق فانوس، مندوب سفارة فلسطين بالقاهرة، ا معاذ الجعبري، مدير مكتب الوزير، احيدر حجة، مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس، احمد راغب الحاج، رئيس هيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية،  سهى عوض الله، رئيس ديوان الوزير.

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