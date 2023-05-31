"نجار بيعمل عظمة".. محسن الشافعي فنان ترجم عشقه للبحر بماكيتات سفن ويخوت المشاهير

"نجار بدرجة مبدع"، هكذا أطلق أهالي بورسعيد ورواد فيس بوك ببورسعيد على ابن محافظة بورسعيد ومدينة بورفؤاد " محسن الشافعي "، والذي حوّل منزله بمدينة بورفؤاد إلى معرض رائع من الماكيتات والمجسمات الخشب للسفن التي تقص تاريخ مصر بوجه عام وبورسعيد بوجه خاص، بل تطرق من خلالها لسرد قصص من التاريخ العالمي.

الفنان محسن الشافعي بجانب احد اعماله، فيتو

وتحول منزل " محسن الشافعي " إلى ورشة تصنيع ومعرضًا لأعمال فنية رائعة، بسواعد وعقلية وتصميمات هندسية دقيقة ورائعة وضعها الفنان النجار " محسن الشافعى " والذي يعتبر موهبة بورسعيدية ترجمت عشقها للباسلة والبحر في صور ماكيتات للسفن واليخوت، وقد وصفه أهالي بورسعيد في تعليقاتهم على الفيس بوك " عم محسن بيعمل عظمة ".

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انتقلت " فيتو " إلى منزل الفنان البورسعيدي " محسن الشافعي " وأجرينا بثا مباشرا معه من داخل منزله ليصحبنا فى رحلة بين تلك الماكيتات لننتقل بين التاريخ المصري والعالمي وأشهر قصص السفن واليخوت العالمية.

إضاءة مبنى قبة قناة السويس ، فيتو

سميح ساويرس وفاتن حمامة

وقال ابن بورسعيد، لقد بدأت طريقي في منتصف الثمانينيات عندما تخرجت من مركز تدريب هيئة قناة السويس "الأفرنتيه" عام 1985.



وتابع" كنت أعمل نجار بحري في بناء السفن، وشاركت في صنع العديد من اليخوت لبعض الشخصيات الشهيرة مثل رجل الأعمال سميح ساويرس وسيدة الشاشة العربية الفنانة فاتن حمامة"

جانب من ماكيت سفينة تايتنك، فيتو

ماكيتات تسبح في المياه

وأكد "الشافعي" أنه كان يرغب في صناعة ماكيت صغير لكل يخت كبير يقومون بتصنيعه في الهيئة، ومن هنا بدأت موهبته التي برع فيها وقام بتحويل منزله إلى معرض وورشة لتصنيع الأعمال الفنية للمراكب الشراعية والسفن الشهيرة.



وتابع " كنت أصمم الماكيتات بمقاييس حسابية عن طريق رسوم هندسية ونسب معينة، لتحاكي النسب على أرض الواقع، حيث إننى أقوم بتصنيع الأعمال الصغيرة من اليخوت الكبيرة التي يقومون بتصنيعها، ولكن الذي يتغير فقط مقياس الرسم من الأكبر للأصغر حتى يتم تصنيع العمل الفني كماكيت للعمل الأصلي.

إضاءة ماكيت سفينة تايتنك، فيتو

وأكمل" كنت أقوم بوضع ماكيت السفينة في مياه البحر لأتأكد أنه يسبح في المياه وبالتالي تكون النسب والرسوم الهندسية دقيقة "

ماكيت سفينة سيدنا نوح، فيتو

تيتانك وسفينة نوح

وعن أشهر السفن واليخوت التي صنعها ابن بورسعيد قال " قمت بتصنيع سفينة عروس النيل، وسفينة تيتانك، ومركب الشمس، وغيرهم.



واستكمل من أشهر ماكيتات السفن التي صنعتها أيضا " سفينة سيدنا نوح عليه السلام، والتي صنعتها على هيئة بانوراما تحاكي واقع القصة، حيث تواجد زوج من كل نوع من الحيوانات عليها وقد كتبت عليها آيات من القرآن تروي القصة.

سفينة عروس النيل، فيتو



وتابع " سفينة سيدنا نوح كان يحيطها الصحراء من كل الجوانب والرمال والجبال، وهذا ما أوضحته في الماكيت الخاص بالسفينة

ماكيت السفينة الأندلسية، فيتو

السفينة الأندلسية

ولفت إلى أن أبرز الأعمال الفنية التي أخذت منه وقت طويل وجهد هي مركب أسبانية في العصر الإسلامي وقتما كان اسمها "الأندلس" للقائد "برباروسا" وهي إحدى المراكب الشراعية الحربية، وتم فيها وضع كل تفاصيلها بشكل دقيق جدًا.

دقة صناعة ماكيت السفينة الأندلسية، فيتو



أخر المعارض

وأضاف الفنان البورسعيدي، أن آخر معرض شارك فيه منذ مدة صغيرة بمحافظة القاهرة، وكان تحت عنوان "صناع بلدنا" برعاية رئاسة مجلس الوزراء، وكان ممثلًا عن هيئة قناة السويس، وفيه اجتمع فنانين من شتى المحافظات المصرية، مشيرًا إلي أنه يشارك في معارض منذ 20 عام.

واستكمل " أشارك دائمًا في المعارض الخاصة باحتفالات العيد القومي لبورسعيد 23 ديسمبر من كل عام والتي تقام فى قصر الثقافة أوالمركز الثقافي ويفتتحه المحافظ ويكون بحضور كبير من الأهالي والشخصيات العامة، كما أنى أشارك في معرض دار الأوبرا".

وأكد الفنان البورسعيدي " محسن الشافعي" أن عدد الذين يعملون في حرفة تصنيع ماكيتات خشب للسفن واليخوت 8 أشخاص فقط في مصر، وأن تلك الصناعة تكاد أن تندثر.

وتابع " أتمنى أن يتم تسليط الضوء أكثر على تلك الصناعة حتى لا تختفي، وتكون هناك مراكز لتعليم وتدريب النشء الجديد على تلك الصناعة في مراكز تدريب مخصصة، ليكون هناك جيل جديد تزدهر على يده الأعمال اليدوية في مجال صناعة ماكيتات لليخوت والسفن" ويصبح لها اهتمام أكبر لأنها تُحاكي الواقع والتاريخ القديم أيضًا".