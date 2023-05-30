تكريم خاص لـ اسم الفنان الراحل مصطفى درويش عن مجمل أعماله

الفنان الراحل مصطفى درويش، كرمت إحدي الشركات الخاصة اسم الفنان الراحل مصطفي درويش علي أعماله في الحفل الذي أقيم اليوم في مدينة الشيخ زايد.

ونظمت إحدى الشركات حفل تكريم لعدد من النجوم عن أعمالهم في شهر رمضان الماضي، بناء على تصويت من الجمهور.

تكريم محمد سامي ودينا الشربيني

وكرم الحفل كلا من: المخرج محمد سامي والفنانة دينا الشربيني ومصطفي حجاج وهاني محروس وطارق النهري وغيرهم.

وتوفي الفنان مصطفى درويش في 1 مايو الجاري عن عمر ناهز الـ 43 عاما.

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الفنان مصطفى درويش

يشار إلى أن مصطفى درويش بدأ مسيرته الفنية مع المخرج خالد يوسف عام 2011 من فيلم كف القمر، وشرح درويش قصة اختياره أنه كان بالصدفة عندما كان يتواجد في تصوير الفيلم مع أصدقائه وعرض عليه أن يجسد دور ضابط شرطة في الفيلم، فوافق على ذلك من باب التجربة، وبعدها توالت عليه العروض من شركات الإنتاج: عرب سكرين والعدل جروب وسينرجي للانتاج الفني، ويعمل درويش في التمثيل إلى جانب عمله في مجال الاتصالات.

جسد درويش أكثر من 30 عملًا دراميًّا وسينمائيًّا، ولقي شهرة واسعة بعد قيامه بدور «فتحي» مدرب كمال الأجسام الذي ينضم لعصابة تتخصص في عمليات النصب والاحتيال بحيل طريفة ومختلفة عن طريق انتحال الشخصيات في مسلسل بـ 100 وش الكوميدي الذي أخرجته كاملة أبو ذكري وأنتجته شركة العدل جروب المصرية، ولقي المسلسل نجاحا كبيرا بين مسلسلات رمضان 2020 مع مسلسل خيانة عهد الذي شارك به أيضا في نفس العام.

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