كحول مغشوش يقتل 6 أشخاص في مكناس المغربية

توفي 6 أشخاص في مدينة مكناس المغربية، بسبب تناول كحول "مغشوش"، في حين جرى نقل 9 آخرين إلى قسم العناية المركزة بمستشفى محمد الخامس الكائن في المدينة.

ضحايا الكحول المغشوش في المغرب

وجرى تسجيل حالات الوفاة في مناطق متفرقة من العاصمة الإسماعيلية، حيثُ تم اكتشاف الحالات تباعًا في كل من أحياء الرياض والعويجة والبرج، خاصة في منطقة البرج المشقوق، حسب ما أورد موقع "هسبريس" المحلي، اليوم الثلاثاء.

وأوضح الموقع نقلًا عن مصادر أن التحريات الأولية بينت أن أغلب الضحايا هم من "المتشردين" في الشارع، ومن مدمني المشروبات الكحولية، التي يتم ترويجها عشوائيا أو التي يتم إعدادها عن طريق استعمال مواد كحولية خطرة.

وأشارت المصادر إلى أن الضحايا، من أعمار مختلفة، وتعرضوا لتسمم جماعي جراء تناولهم مشروبا كحوليا تم إعداده من مواد مخصصة للتعقيم، مرجحة أن تكون هذه المواد منتهية الصلاحية ويعود تخزينها إلى فترة جائحة كورونا.



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