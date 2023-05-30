الثلاثاء 30 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

منوعات

كحول مغشوش يقتل 6 أشخاص في مكناس المغربية

كحول مغشوش يقتل 6
كحول مغشوش يقتل 6 أشخاص في مكناس المغربية

توفي 6 أشخاص في مدينة مكناس المغربية، بسبب تناول كحول "مغشوش"، في حين جرى نقل 9 آخرين إلى قسم العناية المركزة بمستشفى محمد الخامس الكائن في المدينة.

ضحايا الكحول المغشوش في المغرب

وجرى تسجيل حالات الوفاة في مناطق متفرقة من العاصمة الإسماعيلية، حيثُ تم اكتشاف الحالات تباعًا في كل من أحياء الرياض والعويجة والبرج، خاصة في منطقة البرج المشقوق، حسب ما أورد موقع "هسبريس" المحلي، اليوم الثلاثاء.

وأوضح الموقع نقلًا عن مصادر أن التحريات الأولية بينت أن أغلب الضحايا هم من "المتشردين" في الشارع، ومن مدمني المشروبات الكحولية، التي يتم ترويجها عشوائيا أو التي يتم إعدادها عن طريق استعمال مواد كحولية خطرة.
وأشارت المصادر إلى أن الضحايا، من أعمار مختلفة، وتعرضوا لتسمم جماعي جراء تناولهم مشروبا كحوليا تم إعداده من مواد مخصصة للتعقيم، مرجحة أن تكون هذه المواد منتهية الصلاحية ويعود تخزينها إلى فترة جائحة كورونا.
 

-إعلانات-

الخطيب رئيسا لبعثة الأهلي في المغرب

الأهلي يحدد ٧ يونيو موعدا للسفر إلي المغرب

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

كحول مغشوش مكناس المغربية كورونا كحوليات العويجة

مواد متعلقة

موعد سفر بعثة منتخب مصر إلى المغرب لمواجهة غينيا

المغرب ينتج أول سيارة محلية الصنع

الأكثر قراءة

حورية فرغلي: نزار الفارس عرض على مساعدي رشوة علشان يقول إننا مخطوبين (فيديو)

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، مؤشرات ونسب النجاح بالجيزة

الأهلي يدعو حسام وإبراهيم حسن لحضور افتتاح فرع النادى بالتجمع الخامس

من هو رئيس نادي الزمالك بعد رحيل مرتضى منصور؟ المستشار القانوني يجيب (فيديو)

أعراض زيادة الكوليسترول، 4 علامات تؤكد إصابتك به

جماهير الزمالك تدعم أحمد الأحمر بعد هجوم مرتضى منصور (فيديو)

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على طلائع الجيش

مؤشرات أولية، عمومية نقابة المهندسين ترفض سحب الثقة من طارق النبراوي

Advertisements

منوعات

المزيد

كحول مغشوش يقتل 6 أشخاص في مكناس المغربية

امرأة تعثر على شقيقاتها العشر بعد 40 عامًا من البحث

رجل يفتح فكي تمساح ليخرج رأسه بأعجوبة

سر تحول مياه مدينة البندقية في إيطاليا للون الأخضر

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السكر اليوم الثلاثاء 30-5-2023 في السوق المحلي

استقرار أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء 30-5-2023 في السوق المحلي

أخر تحديث لأسعار النحاس اليوم الثلاثاء 30-5-2023 في السوق المحلي

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023

المزيد

انفوجراف

خايف مصعبش على الناس لما اموت.. قصة حسن حسني مع الاكتئاب قبل وفاته (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم إزالة المحرم الزوائد الجلدية من جسده؟ الإفتاء تجيب

تفسير رؤية الراقصة في المنام وعلاقتها بالفسق والفجور

علي جمعة: التربية الصحيحة الحل الأمثل لأولياء الأمور لمواجهة العالم الافتراضية

المزيد
الجريدة الرسمية