الثلاثاء 30 مايو 2023
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أخبار مصر

أول تعليق من المستشار عبد المجيد محمود بعد حصوله على جائزة الدولة التقديرية

المستشار عبد المجيد
المستشار عبد المجيد محمود، فيتو

جائزة الدولة التقديرية، وجه المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام الأسبق، الشكر إلى مصر ووزارة الثقافة على تكريمه وحصوله على جائزة الدولة التقديرية.

وقال فى مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، إن هذا التكريم من صور تكريم الدولة لمبدعيها ولا يتم إلا في الدول المتقدمة التي تعرف معنى الثقافة والإبداع، موضحا أن حصوله على جائزة الدولة التقديرية بمنزلة مفاجأة جميلة ويعتبرها من صور التكريم لقضاة مصر. 

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أهدى المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام الأسبق، التكريم لكل قادة قضاة مصر من شيوخ المهنة وحتى كل وكلاء النيابة وزملائه وأساتذته وقضاء مصر الشريف، مشيرا إلى أن التكريم عبارة عن صورة تعبر عن رقي تعامل مصر وقيادتها مع أبنائها الذين أدوا عملا يستحق الإشادة والإشارة، مضيفا أنه شرف كبير له حضور احتفال وزارة الثقافة بالمكرمين.


وأوضح: أنا فخور بك ورجال القضاء يعرفونك منذ عقود ونعرف من هو أحمد موسى، وتحية لك ولكل زمايلي وأساتذتي ولكل رجال القضاء ووزير العدل والنائب العام.

 

أسدل المجلس الأعلى للثقافة برئاسة الدكتورة نيفين الكيلاني اليوم الثلاثاء الموافق 30 مايو الجاري الستار عن الفائزين بجوائز الدولة بفروعها المختلفة "النيل، التقديرية، التفوق، التشجيعية" وذلك لعام 2023، عقب اجتماع المجلس التاسع والستين والذي عقد اليوم. 

 

وجاءت قائمة الفائزين بالجوائز كالتالي:

 

جائزة النيل 2023 


وحصد جائزة النيل في فرع الآداب اسم الدكتور الراحل والمترجم محمد عناني.  

فيما حصد الجائزة في فرع الفنون، الفنان التشكيلي عبد السلام عيد.
وكانت جائزة النيل للعلوم الاجتماعية من نصيب الدكتور علي الدين هلال. 

فيما فاز بجائزة النيل للمبدعين العرب الفنان العراقي ضياء العزاوي.

جائزة الدولة التقديرية 2023 


حصل عليها في مجال الفنون كل من  الموسيقار هاني شنودة، والدكتور أشرف زكي  نقيب المهن التمثيلية، والدكتورة دليلة الكرداني، أستاذ العمارة والتصميم العمراني بكلية الهندسة جامعة القاهرة.

كما فاز بها في مجال الآداب كل من، اسم الراحل الدكتور  عبد الرحيم الكردي،  أستاذ النقد والأدب العربي الحديث، والروائية هالة البدري، والدكتور أحمد يوسف، أستاذ النقد الأدبي والبلاغة.

كما حصل عليها في مجال العلوم الاجتماعية، كل من، ‏‏المستشار عبد المجيد محمود،  والدكتور السيد فليفل، والدكتور حسن السعدي، والأستاذ صلاح سالم.

 

جائزة الدولة للتفوق 2023 


حيث حصل على جائزة  التفوق فى مجال الفنون، كل من دكتورة رانيا يحيى الأستاذة بأكاديمية الفنون والفنان فتحى عفيفى محمد حسنين.

وحصل عليها فى مجال الآداب، كل من اسم الراحل الدكتور مصطفى سليم، والشاعر فتحي عبد السميع.

وفاز بها في مجال العلوم الاجتماعية، كل من الدكتورة هناء الشوربجي، والدكتور حسن سلامة،والدكتور أحمد رجب.

جائزة الدولة التشجيعية، تعرف على الفائزين لعام 2023 وحجب 3 جوائز

جائزة الدولة التقديرية 2023، فوز أشرف زكي وهاني شنودة وعبد المجيد محمود

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جائزة الدولة التقديرية المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق وزارة الثقافة جائزة النيل 2023

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