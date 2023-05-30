مراكز شباب الوادي الجديد تشارك في دورة كرة الطائرة للنشء والشباب

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، "إدارة التنمية الرياضية (دورة كرة الطائرة للنشء والشباب) والمدرجة بخطة النشاط العام بالادارة للعام ٢٠٢٣م.

وقال بهاء شوقي مدير عام مديرية الشباب والرياضة، بالوادي الجديد، في بيان له اليوم الثلاثاء، انطلقت بالأمس فعاليات البطولة على ارض مركز شباب الزهور.

وأضاف شوقي، شارك بالبطولة اكثر من ١٠٠ لاعب ولاعبة من الشباب النشء من مراكز شباب المحافظة، وشهدت الدورة، افتتاحية قوية للبطولة بمشاركة فرق الفتيات والتي اظهرت مستويات عالية ترتقي لاعداد فرق قادرة على تمثيل المحافظة في المحافل والبطولات الرياضية الكبرى.

-إعلانات-

وأشار مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد، إلى إستكمال البطولة اليوم بمشاركة فرق البنين.

ولفت مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد، إلى أنه سوف يتم توزيع جوائز عينية قيمة على الفائزين بالبطولة مقدمة من مديرية الشباب والرياضة.

يذكر أن البطولة، تحت رعايه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد.

دورة كرة الطائرة للنشء والشباب بالوادي الجديد، ڤيتو

دورة كرة الطائرة للنشء والشباب بالوادي الجديد، ڤيتو

دورة كرة الطائرة للنشء والشباب بالوادي الجديد، ڤيتو

دورة كرة الطائرة للنشء والشباب بالوادي الجديد، ڤيتو

دورة كرة الطائرة للنشء والشباب بالوادي الجديد، ڤيتو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ