تكريم محمد سامي ودينا الشربيني وطارق النهري عن أعمالهم في رمضان  (صور)

نظمت إحدى الشركات حفل تكريم لعدد من النجوم عن أعمالهم في شهر رمضان الماضي، بناء على تصويت من الجمهور.

وكرم الحفل كلا من: المخرج محمد سامي والفنانة دينا الشربيني ومصطفي حجاج وهاني محروس وطارق النهري وغيرهم.

وكان المخرج محمد سامي وزوجته مي عمر قد حلا ضيفين مؤخرا على الفنانة إسعاد يونس في برنامجها صاحبة السعادة على شاشة قناة DMC.

محمد سامي ومي عمر

وقالت مي عمر خلال اللقاء: "محمد سامي صرح إني ما طبختش إلا 6 مرات في حياتي كلها ودا ظلم وافتراء وهو كان عايز يضحك وأنا بسأله مش في فترة كورونا شهور كتير اتحبسنا فيها في البيت مين كان بيطبخ؟" ليرد محمد سامي:"أنتِ اللي كنتِ بتطبخي في كورونا بس بشكل عام مش أنتِ اللي بتطبخي ودي حاجة مش مضايقاني والله لإن اللي بتطبخ ماجدة مش أنتِ".

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إسعاد يونس تتدخل بين محمد سامي ومي عمر

وعلقت إسعاد يونس: "احنا جايين نهدي النفوس"، لترد مي عمر: "أنا ساعات يعني بعرف أطبخ بعض الحاجات وأنا اتعودت أستطعم الأكل الحلو ولما جيت أعمل الطبيخ لقيت أكلي مش حلو خالص فلما بدوق ببقى مش مبسوطة".

ولفت محمد سامي: "مي عمر بتطبخ بطريقة غريبة بتجيب كرسي بتاع بار وتحطه قدام البوتاجاز وتلاقيها قاعدة ماسكة الموبايل وبتقلب وكأنها قاعدة على المكتب وطريقة غريبة جدًّا وعمري ما شُفت في حياتي أمي وهي بتطبخ كدا ومربية عيال أنا خايف تحط أباجورة على البوتاجاز".

وعقبت مي عمر: "كل واحد وله استايل بتاعه في الطبخ"، ليعلق محمد سامي:"الأكل ما بيطلعش طعمه حلو إلا لو كانت الست شقيانة في المطبخ" لترد الفنانة: "بس بعرف أعمل سي فود كويس".

مسلسل نعمة الأفوكاتو

وتواصل الفنانة مي عمر تحضيرات أحدث مسلسلاتها، والذي يأتي بعنوان "نعمة الأفوكاتو" وتتعاون فيه مع زوجها المخرج محمد سامي.

وتقدم مي عمر شخصية "محامية" تدعى نعمة أبو علب وهى شخصية جديدة تقدمها مى لأول مرة فى الدراما، كما يشارك فى بطولة المسلسل عدد من الفنانين سيتم إعلانهم خلال الفترة المقبلة، ومن إخراج محمد سامي.

ويمثل مسلسل نعمة الأفوكاتو التعاون الفني السابع بين المخرج محمد سامي وزوجته الفنانة مي عمر، حيث قدما سويا العديد من الأعمال، وهي كالتالي:

مسلسل حكاية حياة 2013

مسلسل كلام على ورق 2014

مسلسل الأسطورة 2016

فيلم تصبح على خير 2017

مسلسل ولد الغلابة 2019

مسلسل نسل الأغراب 2021

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