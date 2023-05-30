بنك الكويت الوطني NBK يعيد افتتاح فرع الكوربة بعد تجديده
قال بنك الكويت الوطني NBK إنه دعمًا للخطط التوسعية للبنك ورغبة منه في الوصول إلى عملائه في مختلف الأنحاء، قام البنك بإعادة افتتاح فرع الكوربة بعد نقله إلى مقره الجديد.
مقر بنك NBK الجديد
واضاف البنك إن المقر الجديد تم تنفيذه وفقًا لأحدث التجهيزات والوسائل التكنولوجية الحديثة في عالم البنوك، بما يوفر للعملاء الراحة التامة وسرعة أداء الخدمة، كما أن الفرع مجهز لخدمة عملاء الخدمة المصرفية المميزة.
وتم افتتاح الفرع الجديد بحضور وليد السيوفي - نائب العضو المنتدب وعمرو الألفي – رئيس قطاعات الأعمال بالبنك وأحمد يوسف – رئيس قطاع التجزئة المصرفية والخدمات الرقمية والشمول المالي ولفيف من قيادات البنك.
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