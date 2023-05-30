الثلاثاء 30 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

بنك الكويت الوطني NBK يعيد افتتاح فرع الكوربة بعد تجديده

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال بافتتاح الفرع، فيتو

قال بنك الكويت الوطني NBK إنه دعمًا للخطط التوسعية للبنك ورغبة منه في الوصول إلى عملائه في مختلف الأنحاء، قام البنك بإعادة افتتاح فرع الكوربة بعد نقله إلى مقره الجديد.

مقر بنك NBK الجديد 

واضاف البنك إن المقر الجديد تم تنفيذه وفقًا لأحدث التجهيزات والوسائل التكنولوجية الحديثة في عالم البنوك، بما يوفر للعملاء الراحة التامة وسرعة أداء الخدمة، كما أن الفرع مجهز لخدمة عملاء الخدمة المصرفية المميزة. 


وتم افتتاح الفرع الجديد بحضور وليد السيوفي - نائب العضو المنتدب وعمرو الألفي – رئيس قطاعات الأعمال بالبنك وأحمد يوسف – رئيس قطاع التجزئة المصرفية والخدمات الرقمية والشمول المالي ولفيف من قيادات البنك.

-إعلانات-

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

NBK الوسائل التكنولوجية بنك الكويت الوطني بنك NBK موقع فيتو مقر بنك الكويت الوطني NBK

الأكثر قراءة

حورية فرغلي: نزار الفارس صوّرني وأنا برقص بكاميرا مخفية (فيديو)

من هو رئيس نادي الزمالك بعد رحيل مرتضى منصور؟ المستشار القانوني يجيب (فيديو)

أستاذ آثار يفجر مفاجأة بشأن مكان قبر السيدة زينب الحقيقي (فيديو)

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، مؤشرات ونسب النجاح بالجيزة

تنويه عاجل من محافظة الجيزة بشأن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

الأهلي يدعو حسام وإبراهيم حسن لحضور افتتاح فرع النادى بالتجمع الخامس

أول تعليق من صبري عبد المنعم بعد ضبط المتهمين بالنصب عليه (فيديو)

محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك في حلوان غدا

Advertisements

منوعات

المزيد

رجل يفتح فكي تمساح ليخرج رأسه بأعجوبة

سر تحول مياه مدينة البندقية في إيطاليا للون الأخضر

ريانة برناوي تختتم تجاربها العلمية في الفضاء

حكاية طفلة يمنية خطفت قلوب رواد السوشيال ميديا بدموعها | فيديو

المزيد

خدمات

المزيد

الإسكان تطرح وحدات إدارية ومهنية للبيع بالمزاد العلني

أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 30-5-2023 بالأسواق المحلية

أخر تحديث لأسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 30-5-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 30-5-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

سحرت الصحف العالمية بجمالها وأحبها العقاد و3 من أزواجها خانوها.. أسرار في حياة سمراء النيل مديحة يسري.. (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الراقصة في المنام وعلاقتها بالفسق والفجور

علي جمعة: التربية الصحيحة الحل الأمثل لأولياء الأمور لمواجهة العالم الافتراضية

وكيل أوقاف القاهرة: من يحب الرسول لا يكذب ولا يأكل الحرام

المزيد
الجريدة الرسمية