الثلاثاء 30 مايو 2023
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سياسة

تفاصيل اجتماع شباب النواب واللجنة الأولمبية لحسم المشاركة في البطولة العربية

لجنة الشباب والرياضة
لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، فيتو

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، مشاركة الاتحادات الرياضية الأولمبية بدورة الألعاب العربية المقامة بدولة الجزائر شهر يوليو 2023، وكذلك مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة أعضاء مجلس النواب.

مشاركة الاتحادات الرياضية


واستهلت اللجنة اجتماعاتها بمناقشة مشاركة الاتحادات الرياضية في دورة الألعاب العربية المقامة بالجزائر خلال الفترة من 5 – 15 يوليو 2023 والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية  والمهندس شريف العريان أمين عام اللجنة الأولمبية المصري والمهندس ياسر إدريس رئيس اتحاد السباحة  ومعتز عاشور عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية.

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تشكيل لجنة مشتركة 

 

وجاء الاجتماع وفقا للتوصية الصادرة من لجنة الشباب في اجتماعها يوم الأحد الماضي بتشكيل لجنة مشتركة من كل من وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية واتحاد اللجان الأولمبية العربية واتحاد الاتحادات الرياضية العربية لدراسة المشاركة بدورة الألعاب العربية المقامة بدولة الجزائر وإفادة لجنة الشباب والرياضة بما انتهت إليه دراسة اللجنة المشتركة من حيث المشاركة بالبطولة من عدمه.

اللجنة الأولمبية المصرية

وفي نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بضرورة إصدار اللجنة الأولمبية المصرية قرارها الخاص بدورة الألعاب العربية بالجزائر سواء بالمشاركة أو عدم المشاركة او المشاركة الجزئية مشفوعًا بالأسباب الفنية على أن يتم إرسال الخطاب اليوم إلى وزارة الشباب والرياضة.


يذكر أن  النائبة سحر طلعت مصطفى عضو مجلس النواب، كانت أثارت في اجتماع اللجنة يوم الأحد الماضي أزمة عدم إضافة العديد من الألعاب بدورة الألعاب العربية المقرر تنظيمها في الجزائر يوليو المقبل، خاصة التى تتميز بها مصر وتحصد فيها مراكز متقدمة، مثل التايكوندو والفروسية والرماية ومصارعة السيدات ورفع الأثقال.

 

وتساءلت النائبة سحر طلعت مصطفى، خلال الاجتماع، عن سبب عدم إضافة هذه الألعاب، مما يضيع على مصر فرص قوية لتحقيق فوز والحصول على ميداليات ذهبية، وطالبت بحسم هذا الملف للحفاظ على صورة ومكانة مصر الرياضية خاصة أن فكرة عدم وجود ملاعب لهذه الألعاب بالجزائر، أمر يتطلب المراجعة، نظرا لتنظيم مسابقات لتلك الألعاب من قبل.

لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب

 

وكانت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، قدمت عددا من التوصيات لدعم أبطال مصر الأوليمبيين قبل منافسات أولمبياد باريس 2024.

جلسة استماع بحضور وزير الشباب 

جاء ذلك بعد أن استمعت اللجنة خلال اجتماعها أمس الذي استمر قرابة 7 ساعات، لجميع ممثلي الاتحادات الرياضية، بحضور وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، ورئيس اللجنة الأوليمبية، هشام حطب.

تستهدف اللجنة من خلال تلك التوصيات تحسين دخل اللاعبين وكذلك رفع الوعي والانتماء لعدم تكرار ظاهرة الهروب من المعسكرات.

 

وكان من بين التوصيات إفادة اللجنة الأولمبية المصرية للجنة الشباب والرياضة ببيان خاص بكل اتحاد رياضي يتضمن:
- البطولات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.
- حجم الدعم المالي المطلوب والذي تم صرفه.
- عدد اللاعبين المستهدف تأهيلهم لأولمبياد باريس 2024.
- عدد المعسكرات المستهدف إقامتها.
- عدد الميداليات المتوقع تحقيقها.

 

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