فيروز بنت الواحة تبدع في تقديم حفل الوادي الجديد أمام الوزراء (ڤيديو)

رتب القدر أوراقه، ولعبت الموهبة دورها لتهيئة الظروف أمام الطفلة الصغيرة «فيروز»، وجعلها ذلك تكشف مهارتها في الإلقاء مبكرًا، قدرة كبيرة على الإلقاء تمتعت بها الطفلة الصغيرة، صاحبة الـ 10 سنوات، مكنتها من حجز مكانة في أبرز حفلات ومؤتمرات محافظة الوادي الجديد، وهي في هذه السن المبكرة.

"الطفلة المعجزة" " فيروز مصطفي أنور "، بنت واحة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد،.تلميذة في الصف الثالث الابتدائي بمدرسة الشهيد طلعت ضرغام الابتدائية بالوادي الجديد.

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"فيروز" صفق لها الوزراء، بعد أن أثر أداؤها في وجدانهم وأحتلت قلوب كل الحاضرين وخطفت القلوب قبل الأنظار بعدما ألقت كلمة الترحيب فأحتضنها محافظ الوادى الجديد، ووزيرا التربية والتعليم، والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأشاد بها الحاضرون من خلال تقديمها المبهر وأدائها المتميز الذي حضره الوزراء وضيوف المحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية سواء بالوزارتين أو المحافظة بقاعة ديوان عام الوادي الجديد.

كررت " فيروز " لكاميرا "ڤيتو"، كلمة الترحيب التي ألقتها أمام الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ والدكتورة غادة لبيب نائب وزير الإتصالات للتطوير المؤسسي، خلال الاحتفالية التي أقامتها المحافظة بحضور أعضاء وفدي الوزارتين والسادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية وأهالي المحافظة.

وقالت " فيروز " أنها سعيدة أيما سعادة، فبعد أن ألقت كلمتها، إنهال الحضور بالتصفيق، ووصفت شعور الحضور بها وشعورها بهم وقالت ما قاله لها وزيري التعليم والإتصالات، وقدمت الشكر لكل من ساعدها في أن تمثل أطفال الوادي الجديد في هذا الحفل وأمام هذه الكوكبة من الوزارء والحضور.

ومن جانبها قالت شيماء زمزمي والدة الطفلة فيروز، إن وجود إبنتها في مثل هذه الفعالية شرف لها، بعد أن شكرت كل من ساعد فيروز، في الوصول لهذه المكانة مع موهبتها.

ولفتت إلى تفاصيل أول لقاء لفيروز مع لواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وكيف يكون القائد الإنسان، موجه شكر خاص للمهندس سيد عبد العزيز وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، والطفرة التي قدمها لقطاع التعليم بالوادى الجديد، وبالأخص في مجال الموهوبين.

وقدمت شيماء، النصيحة لـ فيروز، بأن تنظم وقتها وتوفق بين الموهبة والدراسة، علي أن تتخذ قدوة حسنة من الشخصيات العامة التي التقت بهم وستلتقي بهم خلال الفترة المقبلة.

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