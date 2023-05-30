حملة مكبرة لحي العجمي بطريق إسكندرية مطروح والنخيل (صور)

نفذ حي العجمي غرب الإسكندرية برئاسة هدى أبوكليلة رئيس حى العجمى، حملة لإزالة الإشغالات والتعديات علي حرم الطريق العام ومكافحة ظاهرة افتراش الأرصفة التى تعوق حركة المواطنين بنطاق الحي ومدينة ٦ أكتوبر وكورنيش شاطئ النخيل.

يأتي ذلك في ضوء تكليفات اللواء محمد لشريف محافظ الإسكندرية بالاستجابة العاجلة لشكاوى المواطنين واستمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات علي حرم الطريق العام، وفى استجابة سريعة لشكاوى المواطنين من انتشار استخدام البيش باجى علي كورنيش أكتوبر مما يمثل خطورة علي الأطفال.

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وجري التحفظ على اثنين بيتش باجى كما تم ازالة عدد من الكراسي والشماسي من الكورنيش والتحفظ علي ١٩٨ إشغال متنوع بخط سير الحملة الذى إستهدف طريق إسكندرية مطروح وشارع اكتوبر وقرية النخيل وميدان ك٢١.



شارك في الحملة سكرتير عام الحى حامد متولي ومدير إدارة إشغال الطريق مدحت أنيس ومدير المتابعة الميدانية عبدالرحمن جاد ومدير شواطئ العجمى حمدي إبراهيم والعلاقات العامه أحمد صابر وإدارة رخص المحلات ومعاونى الإشغال والحملة الميكانيكية.

كما استهدفت حملة ثانية طريق إسكندرية مطروح ومنطقة اكتوبر وقرية النخيل وميدان ك ٢١ وتم إزالة العديد من الفروشات التى تشغل الرصيف وتعوق حركة المارة والسيارات وتم تشميع كافيه بقرية النخيل وسوبر ماركت بشارع النخيل ٢ والتحفظ علي سماعات تسبب إزعاج للمواطنين.





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