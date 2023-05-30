استقبل حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، اليوم بمقر البنك، وفدًا من مجموعة بنك التنمية الأفريقي برئاسة فينسينت نيميهل السكرتير العام للمجموعة، وذلك لتقديم الشكر على الاستضافة المتميزة للاجتماعات السنوية للمجموعة التي عقدت بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 22 إلى 26 مايو 2023.

محافظ البنك المركزي يستقبل وفدًا من مجموعة التنمية الأفريقي

وفي بداية اللقاء أكد حسن عبد الله على أن مصر سعدت باستضافة هذه النسخة من الاجتماعات على أرض شرم الشيخ، والتي ضمت محافظي 81 دولة عضو، سواء الدول غير الإفريقية أو الإفريقية، وأن الدولة المصرية تحرص دائمًا على تعزيز أطر التعاون مع كافة المؤسسات والدول الأفريقية الشقيقة بشكلٍ خاص، لافتًا إلى أهمية العمق الأفريقي لمصر على مدار التاريخ، وموضحًا أن مصر تدعم جهود التنمية في كافة أنحاء أفريقيا، وأن الأشقاء الأفارقة يمكنهم الاعتماد على مصر دائمًا في أي وقت.

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ومن جانبه، وجه فينسينت نيميهل، بالنيابة عن رئيس مجموعة بنك التنمية الأفريقي وجميع المشاركين في الاجتماعات، خالص الشكر والتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على رعايته الكريمة ودعمه الذي أسفر عن خروج هذه النسخة من الاجتماعات بشكل استثنائي وغير مسبوق.

كما وجه السكرتير العام للمجموعة الشكر حسن عبد الله على استضافة البنك المركزي المصري للاجتماعات، وعلى إشرافه المستمر على كافة التفاصيل وتيسير كافة التجهيزات على أعلى مستوى، لافتًا إلى أنه شارك في 7 نسخ سابقة من الاجتماعات السنوية للمجموعة، وهذه هي المرة الأولى التي يشهد فيها مثل هذا المستوى المتميز من التنظيم، مُعربًا عن عميق التقدير للجهود المخلصة التي بذلتها مجموعة عمل البنك المركزي المصري على مدار الساعة للخروج بالحدث على هذا المستوى وتلبية طلبات جميع المشاركين.

محافظ البنك المركزي يستقبل وفدًا من مجموعة التنمية الأفريقي

وأضاف أن الجهود الملموسة التي بذلها اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة، كان لها بالغ الأثر في تيسير إقامة جميع المشاركين في تلك الاجتماعات، ولتترك في ذاكرتهم انطباعًا رائعًا عن مدينة شرم الشيخ الساحرة.

واختتم السكرتير العام حديثه مُشيرًا إلى أن مصر من خلال استضافتها لهذه النسخة من الاجتماعات عززت سمعتها الرائدة بين دول المجموعة، وقدمت نموذجًا يُحتذى به في التنظيم، ستعمل كافة الدول المضيفة مستقبلًا على الاقتداء به، مشيرًا إلى أن مجموعة بنك التنمية الأفريقي تتطلع إلى لقاء محافظ البنك المركزي المصري، في الاجتماعات السنوية لعام 2024، والمقرر انعقادها خلال الفترة 27 - 31 مايو 2024 في نيروبي - كينيا.