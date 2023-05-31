حبس تشكيلين عصابيين ضما 12 متهما بتهمة سرقة الدراجات النارية والسيارات

قررت النيابة العامة، بحبس تشكيلين عصابيين ضما 12 متهمًا 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيًّا في ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم بسرقة الدراجات النارية والسيارات "بأسلوب المغافلة" بمحافظتي الدقهلية والمنيا.

كان قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية تمكن من ضبط عناصر تشكيل عصابي ضم 5 متهمين "لإثنين منهم معلومات جنائية" ومن بينهم 3 عملاء "سيئ النية" – مقيمون بدائرتي مركز شرطة "المنصورة – السنبلاوين" وقسم شرطة ثان المنصورة، تخصص نشاطهم الإجرامي في إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية والسيارات "بأسلوب المغافلة".

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وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب بدوائر مراكز شرطة "المنصورة – الستاموني – ميت غمر".. كما أرشدوا عن 2 دراجة نارية "توك توك" - سيارة "مقطعة إلى أجزاء" حصيلة نشاطهم الإجرامي، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقة.

سرقة الدراجات النارية والتصرف فيها بالبيع في المنيا

كما تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا من ضبط عناصر تشكيل عصابى ضم 7 متهمين ومن بينهم 5 عملاء "سيئ النية" - مقيمون بدائرة مركز شرطة سمالوط.. تخصص نشاطهم الإجرامي في إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية والتصرف فيها بالبيع.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 9 وقائع سرقة بنطاق مديرية أمن المنيا.. كما أرشدوا عن 6 دراجات نارية – 2 دراجة تروسيكل – مركبة "توك توك" حصيلة نشاطهم الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقة.