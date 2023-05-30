الفتوة بطلا للدوري السوري الممتاز للمرة الثالثة في تاريخه

الدوري السوري، توج فريق الفتوة رسميا بلقب بطولة الدوري السوري الممتاز، للمرة الثالثة في تاريخه، بعد غياب طويل منذ موسم 90 -1991.



وفاز الفتوة على نظيره المجد بنتيجة 4-1مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الجلاء، ضمن الجولة 22 من الدوري السوري الممتاز.





أحرز رباعية الفتوة: كرم عمران وعلاء الدين دالي (هدفين)، ومحمد عبادي.



بهذه النتيجة يتوج الفتوة بطلا للدوري السوري بعد تصدره المسابقة برصيد 43 نقطة بفارق نقطة عن الوصيف أهلي حلب، بينما هبط المجد رسميا إلى الدرجة الأدنى، بعد احتلاله جدول الترتيب برصيد 12 نقطة.

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وكان الاتحاد السوري لكرة القدم قرر تولي المدرب الارجنتيني هيكتور كوبر مديرا فنيًا لقيادة منتخب سوريا.

وأعلن اتحاد سوريا لكرة القدم عن تولي المدير الفني هيكتور كوبر تدريب سوريا.

وقال هيكتور كوبر في المؤتمر الصحفي لتقديمه بوصفه مديرا فنيا للمنتخب السوري: "عقدي ممتد مع سوريا حتى بطولة كأس آسيا، وعندما أجد عدم القناعة في عملي من الممكن أن أرحل".

وأضاف: "من الممكن أن أعتذر من تلقاء نفسي، عندما لا تسير الأمور بشكل جيد، ننتظر تكاتف الجميع في الفترة المقبلة، ويجب أن نكون على قدر المسؤولية".

واختتم مدرب سوريا: "لو وجد لاعب مثل ميسي في سوريا سأذهب إليه وأحضره لتمثيل المنتخب دون تردد، هدفنا في هذه المرحلة مشاهدة اللاعبين المحليين للوقوف على مستوى كل لاعب وتحديد سبل الاستفادة منه".

وكان عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، ومدرب حراس مرمى المنتخب الأوليمبي، وقع فبراير الماضي علي عقود تعيينه مدربا لحراس مرمى منتخب سوريا الأول، الشهير بنسور قاسيون ضمن الطاقم الفني المعاون للأرجنتيني هيكتور كوبر، الذي تولى منصب المدير الفني للمنتخب السوري.

ونشر عصام الحضري عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، صورة له أثناء توقيعه على العقد رفقة رئيس مسئول الاتحاد السوري لكرة القدم معلقا عليها “الحمدلله.. الله المستعان”.

بيان عصام الحضري



أصدر عصام الحضري مدرب حراس مرمى المنتخب الأوليمبي، بيانا يوضح فيه تفاصيل رحيله عن منصبه كمدرب لحراس مرمى الفريق، من أجل تولي تدريب حراس منتخب سوريا.

وأكد الحضري خلال البيان الذي نشره على حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، أنه استأذن محمد بركات عضو اتحاد الكرة المشرف على المنتخب الأوليمبي وروجيرو ميكالي المدير الفني، قبل أن يتخذ قرار الرحيل للانضمام للعمل مع المنتخب السوري رفقة الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر الوطني، الذي تولى رسميا تدريب المنتخب السوري

بيان عصام الحضري



وجاء مضمون بيان الحضري على النحو التالي:

بعد فترة قضيتها مع المنتخب الأوليمبي أعلن حاليا الرحيل عن منصبي كمدرب لحراس المرمى، متجها لخوض تجربة تدريبية جديدة مع منتخب سوريا الشقيق رفقة المخضرم هيكتور كوبر بعد استئذان كابتن محمد بركات ومستر ميكالي.

سنوات عديدة عملت فيها بإخلاص، واجتهاد تحت شعار منتخب مصر خلال فترتي لاعبا أو مدربا.

أتوجه بالشكر لكل من ساعدني منذ اعتزالي وساهم في تواجدي كمدرب لمنتخب مصر الأول ثم المنتخب الأوليمبي.

وأتوجه بالشكر أيضا لـ ميكالي على الفترة التي قضيتها معه وأتمنى له التوفيق مع منتخب بلادي والوصول إلى أولمبياد باريس تحت قيادة مجلس الإدارة الحالي.

أرجو من الله أن يكون التوفيق حليفي في خطوتي المقبلة..