الثلاثاء 30 مايو 2023
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محافظات

جامعة الوادى الجديد تهنئ الإعلاميين بعيدهم الـ 89

جامعة الوادي الجديد،
جامعة الوادي الجديد، ڤيتو

وجه الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد، ونواب رئيس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والعاملون بالجامعة التهنئة  للاعلاميين  بمناسبة الاحتفال بالعيد الـ 89.

وقدم رئيس جامعة الوادي الجديد، الشكر للعاملين بالهيئة الوطنية للإعلام، مثمنًا دور الإعلام المسموع والمرئى في إبراز الجهود التى تنفذها الدولة المصرية.

كما وجه رئيس الجامعة التهنئة للعاملين بإذاعة الوادى الجديد، على مرور 33 عاما على إنشائها فى 1990 مشيدًا بدورها التوعوي والثقافي في الوصول لكافة المواطنين بكافة القرى والتجمعات البعيدة بالوادى الجديد.

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