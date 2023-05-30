الثلاثاء 30 مايو 2023
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خارج الحدود

أبو الغيط يستقبل وفد مبادرة دعم السودانيين المتأثرين بالأوضاع في السودان

أحمد أبو الغيط الأمين
أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، فيتو

استقبل اليوم أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية وفد مبادرة نبض العرب برئاسة كل من المستشار عدلي حسين والسفير كمال حسن علي ولفيف من الشخصيات السودانية المقيمة في مصر.

 

 تقديم الدعم للأشقاء السودانيين 

وصرح المتحدث الرسمي بأن الأمين العام استمع  لشرح لأهداف المبادرة والرسالة التي تمثلها حيث تهدف إلى تقديم الدعم للأشقاء السودانيين المتأثرين بالحرب الدائرة في السودان والفارين من الأوضاع المأساوية في الخرطوم والمعاناة الشديدة لعدد من الأسر السودانية التي نزحت إلى جمهورية مصر العربية وحاجتها الشديدة للمساعدات والإغاثات العاجلة.
وأضاف أن وفد المبادرة استعرض بعض الجهود التي تقوم بها المؤسسات الصحية والاتحادات ومؤسسات المجتمع المدني المصرية لتوفير الإمدادات الطبية والمستلزمات الصحية في هذه المرحلة الصعبة التي يعيشها الشعب السوداني.

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توفر الحياة الكريمة لأهل السودان

وأضاف أن الأمين العام أشاد بجهود القائمين على المبادرة وأكد على دعمه لأهدافها مشيرا إلى بعض الأفكار التي تسمح باستمرار كل الجهود والمبادرات التي توفر الحياة الكريمة لأهل السودان في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

 

تقديم الإغاثة

وأوضح المتحدث أن الأمين العام أكد خلال اللقاء علي متابعته بكل اهتمام للأوضاع التي يعيشها المواطن السوداني جراء تداعيات هذه الحرب، مشيدًا بمكونات هذه المبادرة ومطالبًا بتوحيد جهود كل المبادرات الإنسانية الأخرى لتقديم الإغاثة وتوفير الظروف المناسبة لدعم الشعب السوداني في هذه المرحلة الصعبة.
 

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أبو الغيط السودان سوريا

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