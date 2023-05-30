الثلاثاء 30 مايو 2023
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أخبار مصر

الموسيقات العسكرية المصرية تشارك فى الاحتفال بالعيد الوطنى لجمهورية الكاميرون

الموسيقات العسكرية
الموسيقات العسكرية المصرية، فيتو

تلبية للدعوة المقدمة من القوات المسلحة الكاميرونية للمشاركة فى الاحتفال بالعيد الوطنى الحادى والخمسين لجمهورية الكاميرون، شاركت عناصر الموسيقات العسكرية المصرية فى العرض العسكرى الذى أٌقيم مؤخرًا بالعاصمة الكاميرونية " ياوندى " احتفالًا بهذه المناسبة والتى تتزامن مع الاحتفال بالعيد السادس لتأسيس
الوحدة الوطنية للإتحاد الإفريقى.

الموسيقات العسكرية المصرية

وقدمت الموسيقات العسكرية التى شاركت (كضيف الشرف) بهذه المناسبة الوطنية عددا من المقطوعات التراثية والوطنية التى لاقت تفاعلًا كبيرًا وأضفت مستوى راقيا من الإبداع الإنسانى الذى يعمق رسائل المحبة والسلام بين الشعوب.

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القوات المسلحة المصرية 

يأتى ذلك فى إطار عمق الروابط والعلاقات العسكرية التى تجمع القوات المسلحة ونظرائها بالدول الصديقة والشقيقة.

 

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العاصمة الكاميرونية ياوندي القوات المسلحة المصرية القوات المسلحة

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