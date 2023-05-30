محافظ دمياط تشهد ختام المرحلة الثانية من "يمضين قدمًا"

شهدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الفعالية الختامية للمرحلة الثانية من برنامج "صاحبات المشروعات يمضين قدما" الذى أطلقته منظمة العمل الدولية ILO بتمويل من شركة ميثانكس مصر، وبالشراكة مع المجلس القومى للمرأة وعدد من الجمعيات الأهلية، فى إطار مشروع المنظمة "وظائف لائقة لشباب مصر، معًا لمواجهة التحدى في دمياط".



جاء ذلك بحضور إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ومحمد شندى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ميثانكس مصر والمهندس إبراهيم مكى رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات إى كام واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة والمهندسة ياسمين نجيب عضو لجنة المسئولية المجتمعية بوزارة البترول والنائب وليد التمامى عضو مجلس الشيوخ..

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وفى مستهل كلمتها رحبت " الدكتورة منال عوض " بتلك الشراكة المتميزة بين محافظة دمياط ومنظمة العمل الدولية وشركة ميثانكس لإنتاج الميثانول وبالتعاون أيضًا مع المجلس القومى للمرأة وعدد من الجمعيات الاهلية، وهى ختام المرحلة الثانية من مشروع " صاحبات المشروعات يمضين قدمًا"، حيث أشادت بمحاور هذا البرنامج الذى يأتى فى إطار مشروع منظمة العمل الدولية " وظائف لائقة لشباب مصر، معًا لمواجهة التحدى فى دمياط "، ورؤية الدولة المصرية نحو تمكين المرأة ورؤية المحافظة نحو تنفيذ تلك الاستراتيجية والذى يتواكب مع إنشاء المدينة الصديقة للنساء لتطوير مهارات السيدات ومساعدتهن على إقامة مشروعاتهن وجعلهن رائدات أعمال.

فيما وقد وجهت " المحافظ " الشكر إلى شركاء النجاح منظمة العمل الدولية وشركة ميثانكس، وكافة الجهات الشريكة،كما هنأت السيدات الفائزات والمكرمات اليوم،معربة عن ترحيبها بإعلان المنظمة والشركة باستكمال البرنامج السنوات القادمة.

محافظ دمياط ورئيس شركة ميثانيكس

الدكتورة منال عوض تشيد بما حققه المشروع من أهداف لتمكين المرأة على المستوى الاقتصادى

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وعلى الجانب الآخر،، أعرب اوشلان وشندى عن اعتزازهم بتلك الشراكة مع محافظة دمياط تحت قيادة الدكتورة منال عوض، حيث وجها الشكر لها على دعمها الكبير للبرنامج والتى ساهمت فى تحقيق النجاح الكبير لأهدافه لتمكين المرأة وتطوير مهاراتها ومساعدتها فى إقامة مشروعات خاصة بها، كما أعربا عن تطلعهما لتحقيق المزيد من المبادرات فى إطار تلك الشراكة..

هذا وقد تم استعراض محاور المشروع الذى تم اطلاقه عام ٢٠١٨ حيث تم تنفيذ ٤٢ دورة تدريبية لعدد ٩٢٦ سيدة و١٣ مدربة، كما حصلت ٥٨ سيدة على جائزة تحفيزية لدعمها فى تنفيذ أو تحسين مشروعها، كما تم خلال المرحلة الثانية التى جرت خلال عامى ٢٠٢٢ و٢٠٢٣ تدريب ٣٢٦ سيدة وفازت ١٥سيدة بجوائز عينية...

كما تضمن الحفل تكريم ١٥ فائزة بأحسن مشروع قابل للتنفيذ و١٣ مدربة وأيضًا ١٤ من مديرى الجمعيات المشاركة والنائب وليد التمامى ممثلا عن الجمعيه الخيريه بالسرو وأ. منى عمارة وم. فدوه الاكيابى عضوا المكتب الفنى بالإدارة العامة لشئون مكتب محافظ دمياط..