حوافز للأسر الملتزمة بطفلين فقط أول يونيو.. هدف الخطة مواجهة الزيادة السكانية والحفاظ على صحة السيدات والأطفال.. وهذه خطوات الاشتراك بالمشروع

تعتني الدولة بشكل كبير بالنهوض بالمواطنين وضمان توفير حياة كريمة، ومواجهة تحديات الزيادة السكانية، لتحقيق التنمية المستدامة وطرحت حوافز الدولة حوافز مالية للأسرة الملتزمة بطفلين، وتعد فكرة جيدة وخارج الصندوق.

ووقعت سابقًا وزارة التخطيط مع المالية بروتوكول الحوافز المادية، ويهدف لتنسيق الجهود بين وزارتي التخطيط والمالية؛ لتنفيذ التكليفات الرئاسية، الخاصة بمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تنمية الأسرة المصرية، وتحقيق أهدافه عبر تحفيز التزام السيدات بين السن 21 و45 عاما، بمحددات وشروط المشروع؛ لضبط النمو السكاني والمتابعة الدورية بمكاتب الصحة، ما ينعكس إيجابا على صحة السيدات والأطفال، ومواجهة تحديات الزيادة السكانية.

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وبموجب البروتوكول، سوف تتولى وزارة التخطيط تفعيل، والسماح في الاشتراك بالمشروع القومي لتنمية الأسرة للسيدات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 21 و45 عاما كحد أقصى، والمتابعة الدورية لالتزام السيدات بشروط المشروع، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك، وتكوين قاعدة بيانات خاصة بالمشروع يتم تحديثها بشكل دوريّ، كما تلتزم الوزارة بإمداد وزارة المالية دوريًا بكل البيانات والإحصاءات بشأن السيدات المستهدفات من خلال المشروع، ومدى التزامهم واستحقاقه لهذه الحوافز.

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ووافقت الحكومة سابقًا على مقترح التخطيط والمالية بمنح الأسرة الملتزمة بإنجاب طفلين فقط حافزا ماليا 1000 جنيه سنويا، ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة لمواجهة الزيادة السكانية والحفاظ علي صحة السيدات والأطفال.

وتحصل المرأة الملتزمة بإنجاب طفلين على 1000 جنيه سنويًا، ويستحق المبلغ المتراكم لها ببلوغها سن 45 عاما، وذلك بعد الاشتراك بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية للسيدات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 21 و45 عاما كحد أقصى.

كيفية حصول المرأة على 1000 جنيه بعد التزامها بإنجاب طفلين

ولمعرفة كيفية حصول المرأة على 1000 جنيه بعد التزامها بإنجاب طفلين من خلال الخطوات التالية:

- يستحق المبلغ المتراكم للأسرة الملتزمة بإنجاب طفلين ببلوغ المرأة سن 45 عاما، بشرط التزامها بجميع شروط المشروع والمتابعة الدورية.

- تكوين قاعدة بيانات خاصة بالمشروع تحدث بشكل دوريّ.

- إمداد وزارة المالية دوريًا بكل البيانات والإحصاءات بشأن السيدات المستهدفات من خلال المشروع.

- يجرى حساب المبلغ المتراكم والمستحق لكل سيدة متزوجة لديها طفلان على أساس سنها وقت الاشتراك في البرنامج.

- تحفيز التزام السيدات بين السن 21 و45 عاما لضبط النمو السكاني.

خطوات الاشتراك بالمشروع القومي لتنمية الأسرة

وهناك عدة خطوات لمعرفة كيفية الاشتراك بالمشروع القومي لتنمية الأسرة وذلك علي

- السماح في الاشتراك بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية للسيدات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 21 و45 عاما كحد أقصى.

- تقوم وزارة المالية بإنشاء حساب لصالح المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، ضمن حساب الخزانة الموحد، يسمى «حساب المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية»، ويصدر عليه سندات أو وثائق حكومية بمستحقات السيدات الملتزمات بشروطه.

- الصرف من خلال الآلية التي يتفق عليها الطرفان في إطار المشروع.

- يسقط حق السيدة في المطالبة بأي مبالغ مالية في حال إنجابها الطفل الثالث.

وقالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أمام مجلس الشورى ان خطة تنمية الأسرة أنها تركز على محورين أحدهما ضبط معدلات الزيادة السكانية والاّخر الارتقاء بخصائص السكان، مشيرة إلى أنه سيتم إعلان حوافز إيجابية أول شهر يونيو للأسرة الملتزمة بعدد مناسب لحجم الأسرة مما سيساهم بشكل كبير في عوائد التنمية.

أهداف برنامج الحوافز الإيجابية

وبرنامج الحوافز الإيجابية يهدف بشكل رئيسي للوصول إلى معدل إنجاب أقل مما هو عليه حاليا، إذ أن معدل الإنجاب في مصر 2.8 طفل لكل أسرة بناء على بيانات عام 2022، والهدف من البرنامج هو وصول هذا المعدل إلى 1.6 طفل لكل أسرة بناءً على مستهدفات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وسيتم من خلالها تحفيز السيدات اللاتي يلتزمن بالضوابط التي تحقق أهداف المشروع عند سن 45 عاما، ومن هذه الضوابط أن تلتزم الأسرة بإنجاب طفلين على الأكثر، والمباعدة بين الولادات، مع التزام السيدات بالفحص الدوري لسرطان الثدي والأمراض غير السارية، بجانب مراعاة الزيارات الدورية لعيادات تنمية الأسرة.

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط،فيتو

وتتضمن الحوافز المقترحة، وثيقة تأمين بقيمة 60 ألف جنيه، تصرف للسيدة عند بلوغها الـ45 عاما، بشرط الالتزام بعدة ضوابط، أهمها إنجاب طفلين على الأكثر، وهذه الحوافز تعد من أحد الاقتراحات ضمن الحوافز الخاصة بالمشروع القومي لتنمية الأسرة، الذي تم إطلاقه تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير 2022، كمشروع تنموي متكامل يستهدف تحسين الخصائص الديموجرافية مثل التعليم والصحة وفرص العمل والتمكين الاقتصادي والثقافة بالإضافة إلى ضبط النمو السكاني.

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شروط الحصول على الحوافز المالية

ومن شروط الحصول على الحوافز المالية إنجاب طفلين فقط ليس الشرط الوحيد للحصول على الحوافز الإيجابية، فيوجد شروط صحية يجب على المرأة الالتزام بها، من خلال الفحوصات الدورية والالتزام بجداول التطعيمات والتباعد بين الولادات بفترة كافية والالتزام بتطعيم الأطفال والكشف الدوري على صحة الأم مع الالتزام بصحة الأطفال.

وفي حال الموافقة على ذلك المقترح، ستحصل الأسرة الملتزمة عليه وتقوم الحكومة بفتح حساب بنكي لكل سيدة ولا تحصل على أول دفعة منه إلا بعد مرور عدد من السنوات بعد تسجيلها في المشروع، قد تصل إلى 10 سنوات.

وأكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن هذا ليس المقترح الوحيد، فيوجد العديد من الحوافز منها توفير مشروع للنساء التي تلتزم بالشروط سيتم تمويله من المشروع القومي تنمية الأسرة، بالإضافة إلى حافز تأميني على المرأة الملتزمة بالشروط.