الثلاثاء 30 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

نجوى كرم تحيي حفلا في الكويت 14 يونيو

بوستر الحفل، فيتو
بوستر الحفل، فيتو

نجوى كرم، تحيي النجمة اللبنانية نجوى كرم حفلا جديدا في الكويت يوم 14 يونيو المقبل.

 

وسيقام الحفل على مسرح الشيخ جابر الأحمد الثقافي، ومن المتوقع أن يشهد حضورا جماهيريا غفيرا، وتشدو خلاله نجوى كرم بباقة من اجمل أغنياتها.

 

ألبوم نجوى كرم الجديد

وكانت نجوى كرم طرحت مؤخرًا أغنيات ألبومها الجديد “كاريزما” وحملت الأغنية الأولى عنوان “شغل موسيقى”.

 

 

حفل نجوى كرم في أبو ظبي

وأحيت نجوى كرم مؤخرًا حفلًا في العاصمة الإماراتية أبو ظبي وسط حضور جماهيري كبير.

-إعلانات-

 

وعبرت نجوى عن سعادتها بهذا الحفل وكتبت في تدوينة لها عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر: ما أروعه.. حفل وتنظم وجمهور، إلى اللقاء أبو ظبي".

 

 

 

أغنية مغرومة 2

وطرحت نجوى كرم في وقت سابق أغنية "مغرومة 2" عبر منصة الفيديوهات "يوتيوب".

يذكر أن "مغرومة 2" هي أغنية سينجل من ميني ألبوم تصدر أغانيه تباعًا حسبما ترى نجوى الوقت المناسب لطرح كل أغنية، والأغنية من كلمات وألحان نبيل خوري ومن توزيع داني حلو، وقد تمّ تصويرها تحت إدارة المخرج هاس غدار من إنتاج "روتانا".

 

أغنية معذور قلبي

وطرحت الفنانة نجوى كرم من قبل أيضًا فيديو كليب أغنية "معذور قلبي"، والذي حقق ملايين المشاهدات عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية معذور قلبي من كلمات عامر لاوند، ألحان وتوزيع علي حسُّون، ميكس وماسترينج موريس طويلة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 


 

 

 

 

نجوى كرم الفنانة اللبنانية نجوى كرم ألبوم نجوى كرم الجديد الفن اخبار الفن

مواد متعلقة

نجوى كرم تطرح آخر أغنيات ألبومها الجديد (فيديو)

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية

حبس مرتضى منصور 3 شهور وتغريمه 20 ألف جنيه في قضية سب الخطيب

انفراد، أول رد فعل من الخطيب على تصريحات كولر ضد أيمن أشرف

الحبس 3 سنوات للمتهمين بسرقة رفات متوفى وطلب نصف مليون جنيه لإعادته

السيسي يشهد اختبارات المتقدمين للالتحاق بوظائف وزارة التربية والتعليم (فيديو)

طلب إحاطة بشأن إنشاء ممشى الزمالك الجديد

تصل إلى 20 سنة وغرامة نصف مليون جنيه.. عقوبات حيازة الحيوانات الخطرة بعد تصديق الرئيس

بنسبة نجاح 87.5%، اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في الدقهلية

Advertisements

منوعات

المزيد

سر تحول مياه مدينة البندقية في إيطاليا للون الأخضر

ريانة برناوي تختتم تجاربها العلمية في الفضاء

حكاية طفلة يمنية خطفت قلوب رواد السوشيال ميديا بدموعها | فيديو

طالبة تقتل 18 من زملائها حرقًا بسبب هاتف محمول في جورج تاون

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 30-5-2023 بالأسواق المحلية

أخر تحديث لأسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 30-5-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 30-5-2023 في السوق المحلي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك بختام تعاملات اليوم

المزيد

انفوجراف

بكامل قواها العقلية.. تفاصيل إحالة المتهمة بإنهاء حياة طفلها بفاقوس للجنايات (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وكيل أوقاف القاهرة: من يحب الرسول لا يكذب ولا يأكل الحرام

تفسير حلم المزمار في المنام وعلاقته بسماع أخبار حزينة ومؤلمة

تفسير رؤية الغراب في المنام وعلاقتها بالمتاعب والأخبار السيئة والهموم

المزيد
الجريدة الرسمية