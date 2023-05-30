نجوى كرم تحيي حفلا في الكويت 14 يونيو

نجوى كرم، تحيي النجمة اللبنانية نجوى كرم حفلا جديدا في الكويت يوم 14 يونيو المقبل.

وسيقام الحفل على مسرح الشيخ جابر الأحمد الثقافي، ومن المتوقع أن يشهد حضورا جماهيريا غفيرا، وتشدو خلاله نجوى كرم بباقة من اجمل أغنياتها.

ألبوم نجوى كرم الجديد

وكانت نجوى كرم طرحت مؤخرًا أغنيات ألبومها الجديد “كاريزما” وحملت الأغنية الأولى عنوان “شغل موسيقى”.

حفل نجوى كرم في أبو ظبي

وأحيت نجوى كرم مؤخرًا حفلًا في العاصمة الإماراتية أبو ظبي وسط حضور جماهيري كبير.

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وعبرت نجوى عن سعادتها بهذا الحفل وكتبت في تدوينة لها عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر: ما أروعه.. حفل وتنظم وجمهور، إلى اللقاء أبو ظبي".

أغنية مغرومة 2

وطرحت نجوى كرم في وقت سابق أغنية "مغرومة 2" عبر منصة الفيديوهات "يوتيوب".

يذكر أن "مغرومة 2" هي أغنية سينجل من ميني ألبوم تصدر أغانيه تباعًا حسبما ترى نجوى الوقت المناسب لطرح كل أغنية، والأغنية من كلمات وألحان نبيل خوري ومن توزيع داني حلو، وقد تمّ تصويرها تحت إدارة المخرج هاس غدار من إنتاج "روتانا".

أغنية معذور قلبي

وطرحت الفنانة نجوى كرم من قبل أيضًا فيديو كليب أغنية "معذور قلبي"، والذي حقق ملايين المشاهدات عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية معذور قلبي من كلمات عامر لاوند، ألحان وتوزيع علي حسُّون، ميكس وماسترينج موريس طويلة.

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