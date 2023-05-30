الثلاثاء 30 مايو 2023
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محافظات

حالة الطقس غدا الأربعاء 31-5-2023 في المنيا

طقس المنيا غدًا،
طقس المنيا غدًا، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس في محافظة المنيا غدًا، حيث يسود طقس معتدل نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، ومن المنتظر أن تسجل درجات الحرارة في المنيا 30 درجة نهارًا، و14 درجة ليلًا. 

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حالة الطقس في أنحاء البلاد

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، قد أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدًا، حيث من المتوقع أن يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلًا. 

وأكدت هيئة الأرصاد انخفاض درجات الحرارة بقيم تتراوح من درجة إلى درجتين، وحذرت الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر شمال الصعيد وجنوب الصعيد. 

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وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، ويكون الطقس مشمس على شمال الصعيد وجنوب الصعيد والقاهرة الكبرى والوجه البحري، كما يسود طقس غائم جزئيا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية. 


الطقس في القاهرة 

وأعلنت هيئة الأرصاد أنه من المتوقع أن يكون الطقس معتدلا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للبرودة  ليلًا. 

كما توقعت أن يكون الطقس معتدلًا على السواحل الشمالية الغربية وعلى السواحل الشرقية، نهارًا مائل للبرودة ليلًا، وتضم السواحل الشمالية "مطروح والإسكندرية ودمياط والعريش ورفح". 

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس حار على جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر نهارًا معتدل الحرارة ليلًا. 

وتوقعت أيضا أن يكون الطقس مائلا للحرارة على جنوب الصعيد معتدلا على شمال الصعيد نهارًا، مائلا للبرودة ليلا، ومحافظات الصعيد تضم "الفيوم وبني سويف والمنيا وقنا وسوهاج وأسيوط والأقصر وأسوان".
 

مصطلحات هيئة الأرصاد

القاهرة الكبرى: "القاهرة، الجيزة، القليوبية".
إقليم الإسكندرية: "الإسكندرية، البحيرة، مطروح".
إقليم الدلتا: "الدقهلية، دمياط، الغربية، كفر الشيخ، المنوفية".
إقليم القناة: الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، الشرقية، شمال سيناء، جنوب سيناء".
إقليم شمال الصعيد: "الفيوم، بني سويف، المنيا".
إقليم وسط الصعيد: "أسيوط، الوادي الجديد".
إقليم جنوب الصعيد: "سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر".
السواحل الشمالية: "مطروح، الإسكندرية، دمياط، العريش، رفح".
الساحل الشمالي الغربي: "مرسى مطروح، السلوم، الضبعة، سيدي عبد الرحمن، النجيلة، سيدي براني".
الساحل الشمالي الأوسط: "الإسكندرية، العلمين، مارينا، برج العرب، الحمام".
ساحل الدلتا الشمالي: "رشيد، جمصة، بلطيم، رأس البر، دمياط،عزبة البرج".
الساحل الشمالي الشرقي: "بورسعيد، العريش، رفح". 
 

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