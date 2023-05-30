شركة إماراتية تعتزم حفر 11 بئرا للغاز في مصر خلال 2023

قال محمد المبيضين رئيس علاقات المستثمرين في شركة "دانة غاز" الإماراتية، إن الشركة تعتزم بدء حفر 11 بئرًا جديدة من الغاز الطبيعي في مصر خلال العام الجاري، وقدرت أن تضيف هذه الآبار ما يصل إلى 80 مليار قدم مكعبة من الاحتياطيات والإنتاج.

آبار الغاز الطبيعي

بدء عمليات الحفر في الآبار الجديدة

وأضاف المبيضين، أن الشركة رصدت استثمارات تقدر بـ 100 مليون دولار لحفر تلك الآبار، مشيرًا إلى أن لدى الشركة 4 امتيازات حاليًا في مصر وتسعى لضمهم في امتياز واحد ضمن اتفاق ينتظر الموافقة عليه من قبل مجلس النواب، بحسب موقع اقتصاد الشرق.

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واتفقت دانة غاز مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" على تغيير الشروط الاقتصادية الخاصة بعملياتها في مصر، بما يتيح لها إمكانية استخراج الغاز من مناطق تتطلب تكلفة أكبر من المتفق عليها حاليًا، بحسب رئيس علاقات المستثمرين في الشركة، وتوقع بدء عمليات الحفر في الآبار الجديدة خلال العام الجاري.

الغاز الطبيعي، فيتو

الطاقة الإنتاجية لشركة دانة غاز

تمثل مصر نحو 40% من الطاقة الإنتاجية للشركة التي وصل متوسط إنتاجها في مصر وكردستان العراق، في الربع الأول إلى 62.9 ألف برميل نفط مكافئ يوميًا، بزيادة 1% على الربع المقابل من 2022. وخلال تلك الفترة انخفض معدل إنتاج الشركة في مصر بنسبة 10%.

تأسست "دانة غاز" في ديسمبر 2005، وهي شركة خاصة عاملة في قطاع الغاز الطبيعي بمنطقة الشرق الأوسط، ومدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

بلغ إنتاج مصر من الغاز الطبيعي 50 مليون طن العام الماضي، وتسعى إلى إدخال 6 إلى 8 حفارات جديدة لمناطق التنقيب في البحر المتوسط خلال العام الجاري للوصول إلى حفر 16 بئرًا مستهدفة بالتعاون مع شركات أجنبية، وفق تصريحات سابقة لنائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" سمير رسلان.

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