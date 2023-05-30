تشييع جثمان معلم توفى أثناء مراقبة الامتحانات في المنيا

شارك حمدى مصطفى محمود مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا أهالي مركز ملوى بمحافظة المنيا، اليوم، في تشيع جثمان سليمان عدلى توفيق، الملاحظ الذي توفي أثناء أداء عمله كمراقب في امتحانات الدبلومات الفنية بمدرسة الفنية للتعليم المزدوج بمحافظة سوهاج.

ووجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور محمد محمود أبو زيد نائب محافظ المنيا، قيادات التربية والتعليم بالمحافظة، بتقديم واجب العزاء لأسرة المرحوم سليمان عدلى.

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وقدم مدير مديرية التربية والتعليم واجب العزاء والمواساة لأسرة المعلم الراحل ولزملائه العاملين بالتربية والتعليم نيابة عن كافة الأجهزة المعنية بمحافظة المنيا.



والمعلم الراحل سليمان عدلى توفيق كان في مهمة عمل على مدار الأيام الماضية كمراقب لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية، وتميز فيها بحسن الأداء والالتزام وتوفير الأجواء المناسبة داخل لجان الامتحانات ليؤدي الطلاب الامتحانات بسهولة ويسر.

وشارك فى تشييع الجنازة الدكتور بهاء حسن مدير إدارة ملوى التعليمية، أشرف برسوم مدير عام الشؤون المالية والإدارية، حماده النقيب، نقيب معلمين ملوى.

وأشادت مديرية التربية والتعليم بالمنيا بدور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، والمحاسب محمود عجمى مدير عام التعليم الفنى بسوهاج، وعبد الفتاح مدير المدرسة الفنية للتعليم المزدوج، لما بذلوه من جهد فى إنهاء إجراءات الوفاة ونقل جثمان الفقيد إلى مسقط رأسه بمركز ملوي.

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