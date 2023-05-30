الثلاثاء 30 مايو 2023
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ثقافة وفنون

انتهاء الجلسة الأولى من اجتماع الأعلى للثقافة بالتصديق على جدول الأعمال (صور)

وزيرة الثقافة في
وزيرة الثقافة في اجتماع الأعلى للثقافة، فيتو

انتهت منذ قليل الجلسة الأولى من اجتماع المجلس الأعلى للثقافة، بعد انتهاء أعضاء المجلس من مناقشة جدول أعمال الاجتماع التاسع والستين.

 

المجلس الأعلى للثقافة 

ويستعد الأعضاء فور انتهاء استراحة الغذاء للاجتماع مرة أخرى لاعتماد نتيجة جائزة الدولة التشجيعية، وبعدها التصويت على اختيار الفائزين بجوائز الدولة لعام 2023 "النيل، التقديرية، التفوق"، وذلك فى مجالات "الآداب، الفنون، العلوم الاجتماعية".

وزيرة الثقافة 

وتترأس الاجتماع وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، والدكتور هشام عزمى أمين عام المجلس، وأعضاء المجلس الاعلى للثقافة ورؤساء الهيئات الثقافية والنقابات الفنية.

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اجتماع المجلس الأعلى للثقافة 

وبدأ الاجتماع بالتصديق على جدول الأعمال الخاص بشئون المجلس في جلسته الأولى، ومن المقرر أن يتم التصديق على أسماء الفائزين بجوائز الدولة التشجيعية لعام 2023، والتصويت على جوائز الدولة: التفوق والتقديرية والنيل في جلسته الثانية.

 

جوائز الدولة 

ويشترط لسلامة اجتماع المجلس عند النظر في الترشيحات المقدمة لنيل جوائز الدولة؛ حضور النصاب القانوني "ثلاثة أرباع" عدد أعضاء المجلس،  ولا يحسب في النصاب الموجودون خارج الجمهورية أو المعتذرين لأسباب صحية.

 

أمام النصاب المطلوب للفوز بالجائزة، فيصدر القرار بمنح الجائزة طبقًا للنصاب المحدد في البنود التالية، وذلك بعد استبعاد أصوات المرشحين من أعضائه في الفرع الذي يجري التصويت على الجوائز المخصصة له. 

 

أما عن طريقة إجراء التصويت، فيجري التصويت السري على منح جوائز الدولة لكل فرع.

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بدء اجتماع المجلس الأعلى للثقافة للإعلان عن الفائزين بجوائز الدولة 2023 (فيديو وصور)

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